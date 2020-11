De Matteis: la pasta Armando certificata con zero pesticidi

È bene ribadire, insomma, che viene utilizzato grano prodotto secondo i principi dell’agricoltura convenzionale, e non biologica, ma i trattamenti vengono effettuati in maniera tale da far sì che momento del raccolto sia scomparso ogni residuo. Il rigido controllo e la tracciabilità della produzione consentono poi di ottenere una pasta altrettanto immune da contaminazioni.

Un paio di anni fa era partita una sperimentazione e il grano prodotto, allora in piccole quantità, venne utilizzato per una nuova linea di pastine, destinate sopratutto ai bambini. La prosecuzione della ricerca, l’esito positivo della sperimentazione e il raccolto più abbondante e sicuro degli ultimi anni hanno consentito di estendere a tutta la “Pasta Armando” la caratteristica zero residui.

««L'importante traguardo raggiunto _ spiega il Presidente Cavaliere del Lavoro Armando Enzo De Matteis – sta nel risultato conseguito sul prodotto finito : la certificazione di un ente terzo, di Bureau Veritas , di una pasta realizzata con grano 100% italiano privo di pesticidi e di glifosato». Poi De Matteis aggiunge: «Siamo molto fieri insomma, di essere riusciti a coniugare l'eccellenza organolettica della pasta con l'eccellenza della sicurezza alimentare».

L'alto contenuto proteico del grano utilizzato - fissato al 14,5% ovvero un valore più alto rispetto al minimo stabilito dalla legge del 10,5% - e la buona qualità del glutine garantiscono anche buone performance in cottura.

Distribuita in oltre 10 Paesi nel mondo, è presente in Italia presso le principali insegne della Gdo e nel canale normal trade, Pasta Armando è in vendita anche nel canale e-commerce sul sito recentemente rinnovato (https://www.pastarmando.it/)