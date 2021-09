De Meo: «L’alleanza strategica tra Renault e Nissan si evolverà»

6' di lettura

«Nissan-Renault? Non immagino una fusione perché non sono sicuro che abbia senso. Vedo invece molta più collaborazione, e questo sarà possibile solo se l'alleanza si evolverà». Luca De Meo guarda allo storico partner giapponese, ma apre un confronto costruttivo che tenga conto dei nuovi obiettivi tracciati nel piano presentato a inizio anno. Ed è pronto ad accompagnare il gruppo in questo processo non appena le condizioni lo permetteranno («per le restrizioni Covid non ci vediamo da più di un anno...