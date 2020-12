De Micheli: «In Italia non si fanno le opere? In 14 mesi sbloccati 17 miliardi di cantieri»

«Negli ultimi 4-5 anni con diversi nomi abbiamo approvato provvedimenti» di questo tipo, ha detto, cioè «se non si vuole fare c’è la normativa ordinaria, altrimenti andiamo ai commissari straordinari. Ma è possibile un paese di commissari?». Bianchi ha sottolineato che «il decreto Semplificazioni è la deregulation più totale: non si vede più un bando di gara, abbiamo esploso il concetto di procedura negoziata da zero ad infinito. Ma il mondo delle imprese è contrario. Non può essere la procedura negoziata per tutto, non c'è più pubblicità, non può essere solo ex post, ma è essenziale la pubblicità ex ante».

«Il Codice degli appalti, e noi come Ance l’abbiamo detto dall’inizio, non è la causa del blocco delle opere pubbliche, è l’ennesimo effetto e oggi non stiamo più parlando di riforma del Codice, perché di fatto è stato annientato: non esiste da qualche anno, è stato fatto a brandelli, non esiste più», ha proseguito Bianchi, indicando la necessità di «un’impostazione differente e un’impostazione che i problemi li risolva e i problemi sono quelli di aprire i cantieri. Questo è un paese che ha maledettamente difficoltà a far aprire i cantieri. L’unico vero termometro di una situazione positiva è se i lavoratori stanno in cantiere. Servono molte meno regole e che siano durature - ha concluso - e soprattutto che una volta per tutte ci sia una decisione. Se è un settore di furfanti lo si chiuda, non si continui a legiferare. Se è un settore che serve al paese lo si metta in condizione di operare, di certo non con la deregulation che c’è nel Semplificazioni».