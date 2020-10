Aspi, De Micheli: nuova lettera non risolve lo stallo nel negoziato No alla clausola contenuta nell’articolo 10 in cui si vincola l'accordo all'accettazione di cedere il controllo della società a Cdp di Nicola Barone

Aspi, Conte: mi sembra ci sia stallo, questione torna a primo Cdm

«Devo darvi notizia che è appena arrivata, un'ora fa una nota di Aspi con cui ci ha comunicato di accettare il testo dell'accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica chiedendo la sola eliminazione della clausola dell'articolo 10, relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria». Dice così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione alla commissione Ambiente della Camera. In particolate la clausola è quella in cui si vincola l'accordo all'accettazione di cedere il controllo di Aspi a Cdp.

Niente passi in avanti

«Lo stallo trattativa consegue dunque dal fatto che fino alla lettera giunta un'ora fa, Aspi si è sottratta alla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell'atto negoziale, nel quale è evidente l'imprescindibile scopo di definire la procedura di contestazione attivata tale da soddisfare l'interesse pubblico. Lo stallo è dovuto al fatto che permane anche nella lettera appena giunta al Mit la non accettazione della clausola dell'articolo 10, che richiama perfettamente gli impegni assunti da Atlantia e Aspi nella lettera inviata ai ministri e discussa nel cdm del 14 e 15 luglio», aggiunge la ministra in audizione.

Da Cdp trattativa su prassi mercato

«Sugli aspetti riguardanti gli impegni di Aspi e Atlantia relativi al futuro assetto societario del concessionario, che comunque non sono gestiti dal mio ministero, posso solo precisare e confermare che Cdp ha informato i ministri competenti e confermato con il carteggio di tutte le interlocuzioni che si sono svolte, che la trattativa si è sviluppata sulla base di criteri competitivi e delle prassi correnti di mercato». De Micheli tiene a sottolineare ancora che «Atlantia è quotata sul mercato e il mio ministero è concedente e controllante di Aspi e quindi rispetto alla questione societaria non posso in alcun modo formulare ulteriori considerazioni».