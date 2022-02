De Nora, l'idrogeno italiano sbarca in Borsa con Snam: verso un'Ipo da 5 miliardi

Le prospettive di crescita e le valutazioni di mercato

Le prospettive di crescita sono rilevanti. Basta pensare che nel novembre 2020 Snam aveva rilevato l’attuale quota in De Nora da Blackstone in base a un enterprise value di 1,2 miliardi di euro e – come detto – oggi si parla di una valutazione complessiva dell’azienda di circa 5 miliardi per una società che ha ricavi totali per 616 milioni e un ebitda di 127 milioni. Giusto per avere un'idea, le società comparabili in Europa a De Nora sono la britannica Itm Power e la norvegese Nel Hydrogen, quotate rispettivamente a Londra e a Oslo. Entrambe hanno una capitalizzazione di 1,7 miliardi ma numeri ben diversi da De Nora, anche perchè quest'ultima ha comunque un business consolidato negli anni diverso dall'idrogeno.

Itm Power ha chiuso il bilancio nell'aprile 2021 con ricavi per 6,1 milioni di euro e un Ebitda adjusted negativo per 25 milioni. Nel Hydrogen ha un fatturato 2020 di 57 milioni e un Ebitda positivo di 0,8 milioni. Tk Nucera, la società specializzata nell'idrogeno di Thyssenkrupp e partecipata da De Nora, viene valutata fino a 6 miliardi per la prossima Ipo e ha chiuso l'ultimo esercizio con ricavi di 319 milioni. Tutte valutazioni di Borsa che premiano evidentemente le prospettive future di sviluppo dell'idrogeno come possibile fonte energetica rinnovabile, la cui produzione oggi non è tuttavia ancora sostenibile dal punto di vista economico.