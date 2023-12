De Nora in rialzo, per Banca Akros positiva la spinta sull'idrogeno verde

Ascolta la versione audio dell'articolo

Industrie De Nora corre a Piazza Affari (FTSE MIB), dopo il giudizio positivo di Banca Akros, che ha avviato la copertura del titolo, con la raccomandazione “Buy” e un target price di 18 euro. “Facendo leva sulla sua esperienza centenaria nelle tecnologie degli elettrodi, De Nora è destinata a trarre grandi benefici dalla transizione verso l'idrogeno verde”, visto come un mercato in crescita, spiegano gli analisti.

Le proiezioni al 2050 dell’Agenzia internazionale dell’energia prevedono infatti che la produzione toccherà fino a 500/700 milioni di tonnellate all'anno rispetto alle attuali 90 milioni di tonnellate, prodotte per lo più con tecniche ad alte emissioni basate sul carbone o sul gas. Secondo le previsioni più prudenti, dovrebbe comunque “crescere da due a tre volte rispetto ai livelli attuali entro la fine del decennio e le soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale dovrebbero sostituire le attuali tecnologie ad alta intensità di carbonio”. L’attuale capacità di elettrolizzazione, pari a circa 1 Gw, dovrebbe salire a 170 Gw. “I principali rischi legati alle interruzioni della catena di approvvigionamento, agli alti tassi di interesse e ai costi dell'elettricità non implicano, a nostro avviso, un'inversione del trend positivo di lungo periodo per il settore”, affermano gli analisti.

De Nora ha confermato in un articolo del Sole 24 Ore l’impegno a realizzare un piano di investimenti in ricerca e sviluppo da 300 milioni al 3% delle vendite per triplicare la capacità produttiva entro il 2026. Ha inoltre aperto alla possibilità di rafforzare con acquisizioni tutte le sue business unit, spingendo sull’innovazione e sull’idrogeno verde.

Banka Akros valuta rispettivamente a 5,1 euro per azione e a 4,7 euro per azione le divisioni più mature di De Nora, la Electrode Technologies e Water Technologies, specializzate nella produzione di elettrodi e nella purificazione dell’acqua. È dato invece valutata 5 euro per azione la divisione Energy Transition che produce e progetta celle elettrolitiche, vendute principalmente alla controllata thyssen nucera (quotata in borsa nel luglio 2023 con un'Ipo da 2,7 miliardi di euro) e arriva così a rappresentare “il 30% del valore aziendale”. Per questa business unit gli analisti di Mediobanca Securities attendono “maggiore visibilità sulla traiettoria di crescita a medio termine”, mantenendo in generale per il titolo “un rating neutrale”, in attesa della pubblicazione dei risultati 2023 e delle indicazioni sulla guidance per i prossimi anni.