De Raho: «Da Brusca straordinario contributo alle indagini di mafia». Fine pena novembre 2021

Si tratta dell’esecutore materiale della strage di Capaci, in cui sono morti Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Ripeto, Brusca si è macchiato dei peggiori crimini, ma rispetto ai quali si è ravveduto da un punto di vista processuale. Ha anche reso un contributo straordinario, rappresentando contesti in cui sono maturati fatti mafiosi, ponendo delle chiamate in correità. È intervenuto in svariati processi in cui era imputato per riferire di fatti relativi a ciascun imputato legato a Cosa nostra.

Cosa emerge dalle relazioni di cui prima ci ha parlato?

Brusca ha goduto in questi anni di detenzione di circa 80 permessi, nei quali è stato a casa col figlio. Da quanto ci risulta l’unica cosa che gli interessava era di dare al figlio una impronta diversa da quella che lui aveva avuto. Posso dire che lui riteneva che fosse fondamentale assicurare al figlio un futuro diverso da quello che aveva avuto lui.