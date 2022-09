De Rigo, accordo di licenza con il brand Roberto Cavalli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo De Rigo, leader mondiale nel settore dell’occhialeria, e Roberto Cavalli, tra i più noti marchi italiani della moda e del lifestyle, annunciano l’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione globale delle collezioni eyewear Roberto Cavalli e Just Cavalli.

Roberto Cavalli Eyewear - si legge in una nota congiunta - si posiziona nell’offerta premium con una proposta dall’estetica audace e glamour, che si distingue per eccellenza qualitativa, innovazione e sperimentazione. La collezione Just Cavalli propone modelli contemporary e dalla forte personalità, caratterizzati da materiali innovativi e grafiche ricercate.

«Siamo orgogliosi di intraprendere questa collaborazione con Roberto Cavalli, uno dei marchi italiani del lusso più famosi al mondo, che apporta un valore significativo al nostro portfolio. Con la guida creativa di Fausto Puglisi realizzeremo collezioni eyewear all’insegna del più alto livello estetico e qualitativo grazie a un design unico, materiali ricercati e tecniche di lavorazione esclusive» dice Michele Aracri, ad De Rigo Vision. «L’eccellenza produttiva e le capacità commerciali di De Rigo sono asset fondamentali in questo momento di importante sviluppo dei marchi Roberto Cavalli e Just Cavalli», aggiunge il general manager di Roberto Cavalli, Ennio Fontana. Le collezioni Roberto Cavalli e Just Cavalli saranno in vendita a partire dal 2023.