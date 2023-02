De Rosa (Lvmh): «Il vero motore della creatività sono i saperi artigianali»

Mi è capitato di sentire dire spesso che oltre all’anima francese, Lvmh ne ha una italiana: è proprio così, sia per le numerose maison del gruppo nate nel nostro Paese, sia per le realtà produttive. Le aziende della divisione che guido si caratterizzano perché sono al servizio dell’intero gruppo, poi ce ne sono alcune che hanno rapporti con singole maison o divisioni. In Italia Metiérs d’Art comprende la conceria toscana Masoni e un’impresa veneta, Menegatti, specializzata in metalleria. Siamo in trattative per altre aziende, in particolare nella filiera della pelle.

Cosa vi guida nella scelta delle aziende in cui entrare?

Abbiamo un vero e proprio credo e le parole sono importanti: Metiérs d’Art è stata creata per dare un futuro sostenibile, in tutti i sensi, al gruppo. Desideriamo proteggere e sviluppare l’accesso di tutte le maison a materie prime e savoir faire di eccellenza, ma allo stesso tempo vogliamo, viste le nostre dimensioni e forza, supportare in un’ottica di lungo periodo i nostri migliori fornitori, producendo valore e innovazione e allo stesso tempo riducendo l’impronta di carbonio delle diverse filiere. I tre tipi di sostenibilità, economica, sociale e ambientale, sono un ecosistema, che stiamo costruendo e che richiede lo sforzo di tutte le persone che, a vario titolo, vivono nell’universo Lvmh, consumatori compresi, che chiedono sempre più trasparenza su ogni aspetto.

Si dice che l’artigianalità vada perdendosi. È d’accordo?

No, a patto di capire che le nuove generazioni di artigiani sono diverse dalle precedenti, tranne che nella creatività, una luce che splendeva ieri come splende oggi. È necessario però prima di tutte mettere in sicurezza dal punto di vista economico le imprese più piccole e poi dare a chi ci lavora, magari seconda o terza generazione della famiglia fondatrice, strumenti digitali e di analisi, per accompagnarli, o farsi accompagnare, in un percorso di bello e ben fatto sempre più sostenibile.