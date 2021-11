De Wave si concentra sul lusso e sbarca negli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un impegno sempre più mirato sul settore delle crociere di lusso e due commesse in Usa che aprono alla nuova possibilità di andare a costruire anche negli Stati Uniti, lasciando però design e ingegneria in Italia. Il tutto condito da buoni risultati previsti per la fine del 2021 (210 milioni di fatturato), che riportano a valori prepandemia, e un outlook positivo anche per il 2022 (250 milioni). De Wave, azienda genovese con 600 lavoratori, controllata dal fondo Platinum Equity e specializzata nella realizzazione e nel refit di cabine, bagni, aree pubbliche e cucine per navi da crociera e grandi yacht, ha superato gli effetti della pandemia ripensando i target aziendali proprio nel 2020; anno in cui, tra lockdown e fortissima frenata del mercato crocieristico, non sarebbe stato sorprendente un rallentamento degli investimenti.

«Invece noi – spiega Riccardo Pompili, ceo del gruppo – abbiamo sfruttato quell’anno per riordinare le idee, grazie anche Platinum, che era da poco entrato come azionista, e ci ha rassicurati sulla prospettiva di lungo termine del suo investimento, consentendoci di investire. Proprio per questo abbiamo potuto, tra l’altro, impegnare 3 milioni di euro per rinnovare la linea di produzione delle cabine nel nostro sito di Monfalcone, modificandola in modo da poter realizzare, con un impianto completamente automatizzato, non solo grandi numeri di manufatti in serie ma anche pannelli e soffitti su misura, per le navi di lusso. I lavori sono terminati da circa un mese. Altri 2 milioni li abbiamo, invece, destinati all’installazione, in tutto il gruppo, del gestionale Sap, un software in grado di interconnettere la fase ingegneristica del nostro lavoro con quella produttiva e consentire a tutti i siti di operare in sinergia».

Il gruppo, infatti, è composto da tre aziende, ciascuna delle quali specializzata in un segmento del marine interior: De Wave per le cabine e le wet unit (i moduli bagno); Precetti per le aree catering (cioè la parte tecnica delle cucine); Spencer Contract per le aree pubbliche e per gli yacht.

Oggi la compagine, oltre al quartier generale di Genova, ha uffici e centri operativi in Italia (a Vazzola, Monfalcone, Venezia, Sovizzo, Scorzè, Trieste), Francia (Saint Nazaire), Germania (Papenburg), Polonia (Lipno) e Finlandia (Turku). A Singapore e a Miami hanno sede, rispettivamente, le basi operative per l’area asiatica e oceanica e per gli Stati Uniti.

De Wave, racconta Pompili, «è nata nel 2015, acquisita dal fondo Xenon, come spinoff di Demont, che non credeva più nella divisione dedicata alle navi e si è concentrata sull’impiantistica civile. Nel 2017 viene acquistata Precetti e nel 2018 Spencer, che completano l’offerta del gruppo. A ottobre 2019, infine, la compagine è stata rilevata dal fondo Platinum e io sono diventato ceo. Nel 2020, come ho accennato, in piena pandemia, abbiamo rivisto i nostri obiettivi e ci siamo focalizzati sui settori che riteniamo più profittevoli. Abbiamo, ad esempio, potenziato la struttura di refitting, perché, nonostante le navi da crociera fossero per lo più ferme, eravamo dell’opinione che le manutenzioni avrebbero avuto una seconda vita. E l’andamento del 2021 ci ha dato ragione».