Dea Capital acquista da Bnp Paribas Reim 15 asset tra uffici e retail

DeA Capital Real Estate Sgr ha acquisito in blocco un portafoglio immobiliare dal fondo di investimento alternativo “Immobiliare Dinamico”, del valore complessivo di 90 milioni di euro, gestito da Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr. Si tratta di un portafoglio immobiliare composto da 15 asset di cui 5 a destinazione d’uso uffici (per una superficie lorda di 35mila mq) situati a Milano e Roma e 10 a destinazione retail (superficie da 48mila mq) localizzati nel nord Italia.



Alla data del closing il portafoglio risulta locato all’86% a primari tenant. Nell’acquisizione, perfezionata attraverso un FIA immobiliare di recente costituzione (fondo di investimento immobiliare alternativo) gestito da DeA Capital Real Estate Sgr e sottoscritto da CPI Property Group, Gabetti Property Solutions Spa ha operato in qualità di advisor e di intermediario.

Cosa comprende il portfolio

ll portfolio comprende 5 asset office e 10 asset retail distribuiti nelle principali città del Nord Italia e Roma, con circa il 64% di superficie commerciale utile (Gla) localizzata nell’area di Milano. La parte office comprende 5 edifici per una Gla totale di circa 35mila mq ancorati a forti tenant come Reply Services, KIAMotors e DHLExpress.

La quota retail è composta da una raccolta equilibrata di circa 48mila mq di superficie commerciale utile, suddivisa in 10 asset distribuiti in città strategiche come Milano, Brescia, Ferrara e Parma. Nello specifico, si tratta di 7 asset principalmente locati a Mediaworld, un retail park situato a San Giuliano Milanese (Milano Sud) e 2 asset nel cluster retail di Marcon (Venezia).

I numeri di Dea Capital

Dea Capital, specializzata in fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari, con una quota di mercato superiore al 22.5%, gestisce 11,6 miliardi di euro di patrimonio attraverso 54 fondi immobiliari e una Sicaf, di cui 2 quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana.

Ha un patrimonio composto da oltre 750 immobili, il 70% dei quali collocati a Roma e Milano, e un importante portafoglio di partner, costituito da circa 100 investitori istituzionali italiani e internazionali.

Tre settimane fa, Dea Capital Real Estate Sgr aveva lanciato Il progetto “Next Generation Living” con il Fondo High Garden (e Orion European Real Estate Fund V è il primario investitore) che prevede la realizzazione di sei edifici residenziali per circa 260 appartamenti di diversi tagli affacciati sul lago o sul parco circostante, e numerosi servizi, per Milano 3.0, il nuovo sviluppo residenziale moderno e innovativo, firmato da Atelier(s) Alfonso Femia.