Dea Capital investe in Nova Re Siiq

Una partnership ad ampio spettro per aggredire il settore real estate in un momento di crescita. È quanto hanno stipulato nella giornata di ieri Dea Capital, De Agostini, DeA Capital Real Estate Sgr, CPI Property Group e la controllata di quest’ultima, Nova Re Siiq.

CPIPG è un primaria property company europea, quotata presso la Borsa di Francoforte, con un portafoglio immobiliare valutato oltre 10 miliardi di euro, mentre Nova RE è un operatore di real estate quotato presso Borsa Italiana, con un portafoglio di immobili valutato circa 120 milioni di euro al 31 dicembre 2020.



In particolare, il framework agreement prevede che le parti dell’accordo si impegnino a cooperare per la realizzazione di un progetto congiunto finalizzato alla realizzazione di una partnership nel mercato immobiliare italiano anche mediante l’affidamento da parte di Nova RE a DeA Capital RE dell’incarico di advisor per lo svolgimento di alcuni servizi di asset advisory a favore di Nova RE.

Con l’accordo di acquisizione di una quota di Nova RE si procede alla definizione del piano strategico, un progetto che sarà sviluppato dalla Siiq sulla base delle linee guida condivise, che prevede anche un aumento di capitale sociale deliberato dall’organo amministrativo di Nova RE per aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 2 miliardi di euro, «comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in forma scindibile, in una o più volte, entro la data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023» recita una nota.

In particolare, il framework agreement prevede che Nova RE si impegni ad eseguire, nell’ambito dell’aumento di capitale delegato, un aumento di capitale in via scindibile per un importo iniziale sino a 1 miliardo di euro, comprensivo di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo, secondo i termini e le condizioni che saranno indicati del nuovo piano strategico. Piano che sarà approvato entro giugno 2022.