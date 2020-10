DeA Capital Re acquista uffici a Parigi A vendere è Aviva. L’immobile “Le Cap”, nella periferia della capitale francese, ha una superficie di 11mila mq e ospita uffici e spazi commerciali di Laura Cavestri

DeA Capital Real Estate France in partenariato con un investitore nord-americano, comunica l’acquisizione dell’immobile “Le Cap”, situato al n.3 di rue de Brennus à Saint-Denis, Parigi. A vendere è Aviva Investors. “Le Cap”, costruito nel 1999, si sviluppa su una superficie utile di circa 11mila mq a destinazione prevalente uffici con servizi commerciali al piano terra. L’immobile, situato nei pressi dello Stade de France, settore nord della capitale francese, è attualmente locato per i due terzi della sua capacità.

DeA Capital Real Estate France si occuperà dell’intera gestione dell'investimento.



«Siamo davvero soddisfatti di continuare lo sviluppo della nostra piattaforma in Francia come attore di riferimento sul mercato, nonostante il contesto macroeconomico così complicato» commenta Emanuele Dubini, Ceo di DeA Capital Real Estate France.

La Società ha l’ambizione di fornire all’edificio servizi di qualità per migliorare il comfort dei conduttori: «c’è la necessità di garantire maggiori servizi, comfort e flessibilità agli utenti dell’immobile ed è quindi a partire da questa constatazione che lavoreremo per il comfort degli inquilini esistenti e futuri», ha aggiunto Pierre Julin, direttore investimenti di DeA Capital Real Estate France.

«Siamo felici di aver concluso questa cessione nel contesto che conosciamo – ha commentato Adrien Beuriot, direttore della gestione immobiliare per l’Europa di Aviva Investors –. Questa transazione dimostra la capacità dei team di Aviva Investors Real Estate France di cogliere le opportunità di mercato e di far ruotare il proprio patrimonio in gestione per assicurare un ritorno stabile ai propri clienti».

L’ultima in ordine di tempo era stata l’acquisizione, a dicembre 2019, dell’immobile Irrigo, situato a Parigi-Bobigny lungo il canale Ourcq, nell’ambito di un coinvestimento con Anacap Financial Partners. Acquistato da Bnp Promotion e GA Smart Building, l’immobile svilupperà un’area di circa 16.500 m² su 7 livelli e verrà consegnato nel terzo trimestre del 2021.

DeA Capital Real Estate France, costituita nel settembre 2018, è una joint venture partecipata al 70% dal Gruppo DeA Capital e al 30% dal senior management team locale, caratterizzato da una comprovata esperienza nel settore del real estate in Francia, guidato dall’amministratore delegato Emanuele Dubini e dal presidente Emanuele Caniggia, ad di DeA Capital Real Estate sgr