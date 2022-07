Dea Capital Re Sgr vende via Curtatone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato immobiliare registra diverse operazioni che arrivano in chiusura nonostante la cautela imposta dal momento che stiamo vivendo. Proprio ieri Dea Capital real estate Sgr ha chiuso la compravendita della ex sede della Federconsorzi, in piazza Indipendenza-via Curtatone a Roma. La seconda operazione della settimana per il gruppo guidato da Emanuele Caniggia, dopo il deal su un edificio in cui aprirà il Four Seasons.

Dea Capital Real Estate Sgr ha gestito l’operazione – perfezionata per un controvalore di 175 milioni di euro - attraverso due dei propri fondi. Il fondo Altair, prodotto long-term core, interamente sottoscritto da società del Gruppo Allianz, ha acquistato l’immobile, mentre il fondo Omega – nato con l’ex patrimonio di Intesa Sanpaolo - è stato coinvolto come venditore.

L’edificio è un trophy asset di pregio soggetto a vincolo della Soprintendenza dei Beni Architettonici, totalmente ristrutturato da Dea Capital Real Estate Sgr e certificato LEED Gold, dopo essere stato occupato per cinque anni da sedicenti combattenti Eritrei. Il palazzo è composto da nove piani per totali 22mila mq. Kpmg ha preso in locazione nel 2020 spazi dal secondo all’ottavo piano trasferendo in piazza Indipendenza la sua sede romana, il Gruppo Gardant occupa il primo piano e una porzione al piano terra mentre Virgin Active aprirà un centro fitness con piscina e area benessere.

Dea Capital real estate Sgr nel corso degli ultimi sette anni ha investito oltre 1,2 miliardi di euro in riqualificazioni del proprio patrimonio immobiliare (circa la metà su Roma), su un valore complessivo di 12 miliardi di euro di patrimonio - in tutto un portafoglio di 770 immobili - che viene gestito tramite 57 fondi real estate.