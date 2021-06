Dea Capital Real estate Sgr vende i palazzi di San Donato

1' di lettura

Si avvicina la scadenza del fondo Atlantic1 di Dea Capital real estate Sgr - 31 dicembre 2022 - e il patrimonio è quindi sul mercato. Un patrimonio che a bilancio vale intorno ai 250 milioni di euro. Sugli edifici di San Donato milanese locati a Saipem (che valgono 150 milioni) al momento, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe una procedura a inviti. Saipem lascerà i due palazzi per trasferirsi a Milano Santa Giulia negli edifici in costruzione Spark One e Two.

InTown – la joint venture tra Risanamento e Lendlease – ha siglato nel febbraio 2020 il contratto preliminare di locazione, con Saipem appunto, per gli edifici di Spark One e Spark Two – Lotti Sud di Milano Santa Giulia.

Dei 52mila mq dei due edifici direzionali Saipem occuperà circa 43.500 mq di uffici (inclusa un’area mensa) ed annessi parcheggi, ovvero l’intera porzione a uso uffici di Spark One e un’ampia porzione dell’edificio Spark Two.

Sempre a San Donato, il fondo Atlantic 1 ha un altro edificio di proprietà, locato a Eni, anch’esso in vendita. Il resto del patrimonio del fondo è composto da un piccolo immobile a Saluzzo e da un palazzo uffici a Roma sui quali sono in stato avanzato procedure di vendita.