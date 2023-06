DeA Capital Real Estate Sgr vince, con The Medelan, due premi ai Fiabci Awards di Miami

Ascolta la versione audio dell'articolo

DeA Capital Real Estate Sgr – con The Medelan e la rigenerazione urbana degli edifici di piazza Cordusio a Milano – ha vinto due prestigiosi “World Gold Winner” awards (nelle categorie h eritage e mixed-use development) nel corso della serata di Gala della 73° edizione dei Fiabci World Prix d’Excellence, tenutasi questa notte a Miami. È la prima volta nella storia dei Fiabci Awards che un progetto italiano si aggiudica i prix d’excellence.

Fondata nel 1951 a Parigi, Fiabci è l’organizzazione mondiale di business networking per tutti i professionisti associati al settore immobiliare in 47 Paesi nel mondo ed è stata ospite del Re Italy di Milano dove Maurizio Cannone ha presentato al mercato italiano i Fiabci Prix d’Excellence Awards.



The Medelan, l’iniziativa premiata, è il progetto di riqualificazione condotto da DeA Capital Real Estate che ha coinvolto, tra gli altri, Palazzo Broggi su piazza Cordusio, uno dei trophy asset più noti ed ambiti del mercato immobiliare europeo, nel centro del business district di Milano, a pochi passi dal Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele e dal Teatro alla Scala.The Medelan si compone di tre blocchi edificati nel 1901,1903 e 1960 costituiti da tre edifici cielo-terra, collegati tra di loro. Il più antico è l’ex palazzo del Credito Italiano (1901, progettato dagli architetti Luigi Broggi e Cesare Nava) che confina lungo la via Tommaso Grossi con l’edificio Magazzini Contratti (1903, Luigi Broggi). Di più recente costruzione (1960, Giovanni Muzio) è l’ala del palazzo prospicente la Via Santa Margherita che completa la struttura di circa 55mila metri quadrati compresa fra piazza Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, via San Protaso e via Porrone.

Dopo un complesso e attento processo di rigenerazione, su progetto dell’architetto Stefano Boninsegna con lo studio Genius Loci Architettura, The Medelan – così è stato ribattezzato dai cinesi di Fosun che lo hanno acquistato più di sei anni fa per una cifra pari a 345 milioni di euro – ha richiesto altri cento milioni di investimenti per vedere la luce nella versione definitiva, rimaneggiata diverse volte, con otto grandi spazi retail, uffici e ristorante di lusso sul tetto con la terrazza aperta sul centro. Tra i tenant di The Medelan ci sono – tra spazi commerciali e sedi direzionali – brand quali Chanel, Barclays Bank Ireland PLC, Ferrari, F2i Sgr, HSBC Continental Europe Italy, K&L Gates Servizi Srl, Ludoil Energy, Palm Angels, Coin e Kave Home.

I canoni per gli uffici viaggiano sui 650-750 euro al mq/anno per un asset che ha sposato i più elevati standard di certificazione ambientale, Leed Platinum, WiredScore e ha in corso il processo di certificazione WELL Silver.