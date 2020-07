«Dea Capital Sgr ora punta su healthcare, hotel e case» La società dell’orbita De Agostini adesso punta sulle opportunità nel segmento hotel offerte dalla crisi del turismo di Paola Dezza

L’acceleratore sul settore healthcare e senior housing e nuovi focus su hotel e residenze. Sono le linee guida della strategia di investimento nel real estate di Dea capital Sgr, prima Sgr italiana di fondi immobiliari guidata da Emanuele Caniggia con asset under management di 9,9 miliardi di euro (dai 9,5 miliardi di fine 2018) per un totale di 750 immobili. Azionista è al 100% il Gruppo De Agostini.

Il real estate uscirà indebolito o rafforzato dalla crisi innescata dalla pandemia da Covid-19?

Il nostro settore si trova a fronteggiare una crisi che non è strutturale, ma un evento esogeno che ha fermato all’improvviso un treno in corsa. Una situazione ben diversa da crisi passate, quando il real estate aveva subìto le conseguenze di un sistema finanziario sotto scacco. Per fare ripartire il treno va eliminato l’agente esterno. E ci saranno comunque conseguenze sulla economia mondiale. Il problema economico si rifletterà in disoccupazione e disagio sociale. Tanto più che il nostro governo ha pensato a tamponare la mancanza di occupazione senza mettere le basi per crearne di nuova.

State rivedendo le vostre strategie di investimento alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi?

È ancora presto. Ci sono settori che daranno grosse opportunità come turistico e alberghiero, occasioni che derivano dal fatto che in Italia il segmento dell’ospitalità è ancora molto frazionato e la proprietà delle strutture è in mano per il 90% circa a singole famiglie. Questa potrebbe essere una buona occasione per riorganizzare il settore che contribuisce per una fetta importante al Pil. Potrebbe essere il momento buono per costituire portafogli di hotel.