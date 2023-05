Dealer Day 2023, Salvini: «l’elettrico non è unica scelta»

il Ministro sta lavorando all'aggiornamento del Codice della Strada; è impegnato nell'utilizzo dei 60 miliardi del Pnrr da spendere e spendere bene anche per la mobilità e per le infrastrutture; va affrontato il tema della neutralità tecnologica, della fiscalità, del credito d'imposta, dell'intermodalità. Il primo semestre di mandato è stato necessario per avviare la costruzione di relazioni internazionali importanti, che evitino all'Italia di rimanere schiacciata tra due giganti come Cina e Stati Uniti.

L'appuntamento ha messo in evidenza come il settore della mobilità, alle prese con un cambiamento epocale, per essere performante abbia la necessità di consolidare le sinergie tra le realtà associative e con le Istituzioni politiche che hanno il compito di normare questa trasformazione. In Italia il parco circolante è composto da 39.272.000, ha una anzianità media di 12,2 anni, il 24,7% delle auto è antecedente all'euro 4.

Durante il convegno è stata ribadita dai relatori al necessità di accompagnare il cliente finale nella fase di transizione anche con strumenti finanziari che rendano l'acquisto accessibile alle diverse fasce di consumatori.



