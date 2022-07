Debiti? In mille si offrono di ripagare con gli euro fatti in casa

I punti chiave Calano le segnalazioni

Finanziamenti sotto la lente

La clusterizzazione degli esposti

A qualcuno piace l’euro fatto in casa. Ma attenzione, è un prodotto tossico, ammesso che qualcuno possa caderci. Nella relazione sugli esposti ricevuti nel 2021 (presentata ieri a Roma) la Banca d’Italia spiega che l’anno scorso ci sono state 1.020 segnalazioni di casi in cui «privati o imprese dichiarano di estinguere i loro debiti nei confronti di banche, amministrazioni pubbliche o fornitori vari “creando moneta scritturale”». In pratica gira sulla rete una bufala secondo cui è possibile per ogni...