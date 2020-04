Debiti Pa: Governo al lavoro per sbloccare 30 miliardi di pagamenti

Lo stop al “filtro fiscale”

In pista c’è poi la sospensione del «filtro fiscale», cioè la verifica sull’assenza di cartelle non pagate da parte dei fornitori per liquidare le fatture sopra i 5mila euro. L’idea di stoppare questo meccanismo poggia anche su ragioni logistiche: perché con la Pa a scartamento ridotto la verifica diventa un problema. A cui si aggiunge lo stop dell’attività degli agenti della riscossione fino al 31 maggio: in questa situazione non si fanno le verifiche su eventuali iscrizioni a ruolo del contribuente, con il risultato di bloccare nei fatti compensazioni e rimborsi.

Questo stop ha di fatto fermato anche l’altra strada della liquidazione diretta del rimborso che deve essere preceduta da una proposta di compensazione da parte dell’agente della riscossione con somme iscritte a ruolo. In un contesto del genere, il filtro fiscale mette il (riluttante) pagatore pubblico in una condizione di forza rispetto a un creditore privato chiamato invece a sopportare anche l’inceppamento dei rimborsi. Anche su questo punto rischia di esserci un problema di copertura, per cui nelle riunioni di questi giorni è finita anche l’ipotesi di non sospendere il filtro fiscale, ma di alzare da 5mila a 10mila euro la soglia che lo fa scattare.

Leggi anche / Dalle Regioni al governo, le ipotesi di riapertura nelle prossime 2 settimane

Elevare il tetto delle compensazioni

Anche le compensazioni evocate da Bonomi sono in pista. L’ipotesi a cui si sta lavorando è quella di elevare il limite attuale di 700mila euro fino a un milione di euro. Un primo segnale importante che consentirebbe agli imprenditori che si ritrovano in credito con il Fisco per importi significativi di evitare di chiedere nuove linee di finanziamento per saldare i debiti fiscali in arrivo con la ripresa dei versamenti .

Leggi anche / Piccole imprese senza liquidità: la bomba delle insolvenze