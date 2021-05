Debiti pubblici, S&P: «Resistenti a uno shock sui tassi, anche in Italia»

4' di lettura

Debiti sovrani a prova di shock sui tassi di interesse, o quasi. L’aumento del costo del denaro che molti ritengono inevitabile da parte delle banche centrali per tenere sotto controllo un’inflazione in crescita oltre le attese non sembra in realtà in grado di mettere a rischio le finanze pubbliche nei principali Paesi avanzati, a livello globale e pure nel mondo degli emergenti. A sostenerlo è S&P Global Ratings, che ha condotto uno stress test ipotizzando un aumento fino a 300 punti base dei tassi...