Debito e disuguaglianze impongono più attenzione ai diritti dei contribuenti

Il buon senso suggerisce che sottrarre, con la tassazione, mille euro a una persona indigente e a una persona benestante non è esattamente la stessa cosa: la prima persona soffre di più, la seconda di meno. Ma anche tassare al 10% chi guadagna mille euro al mese e chi ne guadagna 10mila non sembra rispondere a criteri di equità: nel primo caso si rischia di provocare il crollo nella povertà, nel secondo caso si tratta, tutto sommato, di uno sforzo ancora gestibile.

I trattati di scienza delle finanze (la scienza che studia la teoria della tassazione) usano termini “tecnici” per illustrare il concetto. Nel loro linguaggio l’utilità marginale del denaro (quanto “vale” l’ultimo euro incassato o pagato) è più alta per un indigente che per un benestante. Equità impone quindi che il benestante paghi proporzionalmente un po’ più di tasse dell’indigente. In altre parole: la tassazione sui redditi deve essere progressiva. Le imposte indirette tipo Iva, nelle quali ricchi e poveri pagano aliquote uguali, si giustificano solo per un problema di gettito: non essendo l’amministrazione finanziaria – di nessun Paese – in grado di realizzare un sistema di imposte dirette sufficiente a coprire tutte le spese dello Stato, si ricorre alla tassazione indiretta. È il male minore, non esistono alternative praticabili.

Gli stessi trattati di scienza delle finanze, più o meno concordemente, concludono che la situazione di tassazione ottimale si realizza quando, al margine, i sacrifici che fanno tutti i contribuenti nel pagare l’ultimo euro di tasse è più o meno uguale per tutti. Il “più o meno” è di dovere, perché l’utilità marginale del denaro

non è facilmente misurabile. Nessun trattato di scienza delle finanze però potrà mai accettare che sia equo far pagare l’Iva sul pane alla vecchina e simultaneamente finanziare a fondo perduto l’acquisto di monopattini da parte dei privati,

per giunta scelti a caso tramite un sistema di sorteggio o equivalente, giusto per fare un esempio troppo facile.

Guardiamo ora ad alcune decisioni prese in passato, o proposte per il futuro, magari per la pressione di una o l’altra parte politica.

Ad esempio, sembra indubbio che spendere risorse pubbliche per finanziare a fondo perduto il rifacimento delle facciate degli edifici, specie se di grande valore perché in centro a Milano, non sia un uso equo del denaro del contribuente, specie se questo include anche l’Iva sul pane di una vecchina. Sempre ad esempio, la flat tax fa discutere: solo una (decente) tassazione progressiva equalizza lo sforzo dei vari contribuenti. Per giunta, creare in maniera incontrollata due classi di contribuenti (i “normali” le partite Iva) con tassazioni differenti e non riconciliabili fa discutere ancora di più, perché non assicura in alcun modo l’equità. Proporre poi, terzo esempio, di finanziare fantomatici progetti dei più giovani con un bonus di euro 10mila ha del grottesco. La giustificazione che queste spese sarebbero finanziate dalla tassazione dei ricchi non sta in piedi: la nostra vecchina è titolata ad opporsi («piuttosto con quei soldi toglietemi l’Iva sul pane»). Ogni persona di finanza sa che le entrate dello Stato o di una qualsiasi azienda sono le entrate e le uscite sono le uscite. Accoppiarle non ha senso: il denaro in entrata serve a finanziare il battente di spese complessive.