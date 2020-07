Con l’emergenza, debito già oltre 100 miliardi. E crescerà con i nuovi prestiti

L’orizzonte: 100 miliardi di indebitamento

Bastano queste misure di rafforzamento degli interventi già in vigore per far salire in fretta il contatore verso la quota di 20 miliardi annunciata come tetto massimo per il nuovo deficit dal Mef. Il Governo deve poi fare i conti con il pressing incessante dei partiti della maggioranza: Italia viva, per esempio, chiede che vengano stanziati altri fondi per il settore del turismo. In attesa della legge di bilancio autunnale, la massa di indebitamento accumulato dal nostro Paese per fronteggiare l’emergenza coronavirus già a Ferragosto rischia dunque di avvicinarsi, se non addirittura superare, i 100 miliardi. Il rincorrersi dalla fine di febbraio di decreti legge senza soluzione di continuità ha prodotto fino a oggi misure che quest’anno pesano per 179,5 miliardi sul saldo netto da finanziare hanno assorbito più di 75 miliardi di disavanzo. Che per oltre un terzo (27,5 miliardi) sono serviti per puntellare gli ammortizzatori sociali e garantire sostegni ai redditi e alle famiglie.

Spesa pubblica lievitata di 70 miliardi

Un’inondazione di deficit che ha finito per rompere gli argini della spesa pubblica, lievitata, secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di bilancio, di circa 70 miliardi, soprattutto sotto la spinta di 55 miliardi di uscite correnti, rafforzata da altri 15 miliardi «in conto capitale». Con la manovra estiva prima, e poi con quella autunnale il fiume di spesa non potrà che ingrossarsi. E in ogni caso non sarà facile per il Governo mantenere l’impegno preso con il Pnr di ricorrere a una nuova fase di spending review per favorire la riduzione del debito dopo l’emergenza.