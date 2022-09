Debito italiano, perché sulle sorti del BTp pesa più la Bce del dopo Draghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dieci volte tanto. Non sono solo i prezzi di certe materie prime energetiche ad aver subito un aumento di tale portata nel giro di 12 mesi: anche i costi del Tesoro per emettere il debito italiano sono lievitati in misura simile. Il tasso medio per le aste effettuate nei primi otto mesi di questo 2022 è infatti stato in media dell’1,07% ed è quindi più che decuplicato rispetto all’appena 0,10% dello scorso anno.

Non che ci si potesse aspettare una conferma in questo senso, perché è apparso chiaro ...