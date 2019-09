Manovra, dove e come il Governo cercherà di recuperare 31-33 miliardi

Manovra da 31-33 miliardi

È l’incrocio di questi due fattori a chiudere la gabbia della Nadef. E a determinare la complicata ricerca delle risorse, che si giocherà fra decreto fiscale, decreto verde e legge di bilancio, necessarie a gestire conti schiacciati dai super-aumenti Iva da 23,1 miliardi (28,8 per il 2021) lasciati in eredità dal Conte-1. In una manovra che dovrebbe pesare per 31-33 miliardi, questo record delle cosiddette “clausole” (in realtà aumenti già in legislazione) pesa per oltre il 65% del totale. E rappresenterà inevitabilmente la cifra politica della legge di bilancio.

Lotta all’evasione

Proprio da qui nascono le ipotesi di interventi in un mix di agevolazioni per i pagamenti tracciabili e possibili penalità per il contante, anche per connotare la questione Iva in chiave anti-evasione. La lotta al sommerso sarà un «pilastro della manovra», come sottolineato da Conte. Ma è stato lo stesso premier ad ammettere i lavori in corso su possibili «rimodulazioni» delle aliquote.