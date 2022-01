Debito, Pnrr, riforma fiscale e pensioni: cresce il peso dell’incognita Draghi al Colle

Basterebbe crescere nel 2022 quanto dice Bankitalia invece che quanto sperava il governo a ottobre per veder evaporare circa mezzo punto di riduzione del debito/Pil. In un calcolo solo teorico che tiene conto degli stabilizzatori automatici ma non della richiesta di nuovo deficit avanzata coralmente dai partiti.

Il nuovo corso della Bce

Mentre la Bce ripone progressivamente l’armamentario non convenzionale della politica monetaria da pandemia e la spinta dell’inflazione spinge in archivio la lunga epoca dei tassi piatti, la relativa calma che sui mercati ha fin qui circondato i nostri titoli di Stato ora non più coperti integralmente dall’ombrello di Francoforte nelle emissioni nette si spiega in gran parte con le garanzie offerte dal governo di unità nazionale affidato a Mario Draghi 11 mesi fa. Che secondo i programmi concordati con gli altri Paesi Ue dovrebbe ora accompagnare il rispetto dei 7 obiettivi al mese fissati nel primo semestre 2022 per ottenere i 24,1 miliardi (11,5 di sussidi e 12,6 di prestiti) della rata Pnrr di giugno. E dovrebbe far crescere del 23,6% rispetto all’anno scorso gli investimenti fissi lordi realizzati dai ministeri e dalle altre amministrazioni statali.

I regnali di rallentamenti per il Pnrr

Già la vigilia dell’appuntamento con i grandi elettori sembra in realtà aver rallentato la corsa, in area Pnrr e non solo. In Senato è ferma la prima legge sulla concorrenza che, approvata dal governo dopo molte discussioni, dovrebbe diventare secondo i piani un appuntamento annuale.

Alla Camera attende invece di partire la discussione sulla delega fiscale, con i 454 emendamenti dei gruppi che hanno superato l’esame di ammissibilità. Mentre sulle pensioni, che senza un nuovo intervento vedranno il ritorno pieno della legge Fornero dal 1° gennaio 2023, il confronto prosegue tranquillo sui tavoli tecnici (nuove riunioni sono in programma il 27 gennaio e il 3 febbraio). In attesa di decisioni politiche che hanno bisogno di un governo. E di una maggioranza disponibile a condividere le scelte.