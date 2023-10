Debito privato, per le aziende europee il 24% è da rifinanziare con i tassi record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come mai le principali economie stanno reggendo l’onda d’urto della più violenta stretta monetaria degli ultimi 40 anni? La risposta sta nella parola “resilienza”. Decisamente abusata negli ultimi mesi, ma descrive perfettamente quel concetto di economia che prova a resistere ai colpi dei tassi alti, e sempre più alti e per più tempo, mossi dalle banche centrali per sconfiggere l’inflazione ed evitare lo scenario del decennio ’70-’80 quando l’allora presidente della Federal Reserve Paul Volcker abbassò...