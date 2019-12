Debito pubblico: cos’è e perché è importante calcolarlo insieme a deficit e Pil In estrema sintesi può essere definito come l’ammontare complessivo del debito che uno Stato contrae e ha contratto nel passato per far fronte al proprio fabbisogno di Mattia Losi

Uno Stato deve spendere denaro (spesa pubblica) per garantire servizi ai propri cittadini, oppure per sostenere la propria crescita economica e i propri investimenti, così come per finanziare il proprio deficit (che si genera se le uscite superano le entrate). Quando questo denaro viene chiesto in prestito lo Stato contrae un debito: chiamato, appunto, debito pubblico. In termini più tecnici il debito pubblico può essere definito come l'ammontare complessivo del debito che uno Stato contrae e ha contratto nel passato per far fronte al proprio fabbisogno.

Il debito viene contratto con soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri: si va, in pratica, dal singolo risparmiatore alle imprese, alle banche, agli Stati. Lo strumento finanziario più utilizzato per raccogliere il denaro (e quindi contrarre il debito) è l’emissione di obbligazioni a breve, media e lunga scadenza: i Titoli di Stato.

Per quanto riguarda l’Italia i Titoli di Stato vengono emessi dal Ministero del Tesoro.

• Con scadenza a breve (dai 3 ai 12 mesi) vengono utilizzati i BoT (Buoni ordinari del Tesoro) oppure i CTz (Certificati del Tesoro zero coupon) che hanno però scadenza a 24 mesi.

• Con scadenza a medio e lungo termine vengono invece emessi i BTp (in genere tra i 3 e i 30 anni, ma ci sono anche scadenze superiori) oppure i CcT.

Tutti gli Stati utilizzano strumenti finanziari analoghi: il più noto al grande pubblico è probabilmente il Bund tedesco, che per caratteristiche generali corrisponde al nostro BTp.

La differenza tra debito pubblico e deficit pubblico

Abbiamo visto che uno Stato contrae debito anche per finanziare il proprio deficit: ossia il disavanzo che si genera, nell’arco di un singolo esercizio finanziario (ossia di un anno), quando le uscite superano le entrate.

Per calcolare le uscite di uno Stato si considera, oltre alla spesa pubblica, anche l’interesse sul debito: ovvero l’importo totale che lo Stato deve corrispondere a titolo di interesse, nell'arco di un singolo esercizio finanziario, ai soggetti con cui ha contratto il debito.