Debito pubblico, così il vero problema italiano è scomparso dall’agenda di governo

Governi e debito pubblico: come si è arrivati a 2.400 miliardi

3' di lettura

Politica di bilancio al tempo stesso responsabile ed espansiva? Questo sembra un ossimoro e in parte lo è, dato che dal dibattito attuale è quasi assente il tema di come la politica di bilancio possa essere governata in modo tale da ridurre, sia pure molto gradualmente, il debito pubblico. Nei programmi dei partiti di governo, la parola debito pubblico è praticamente scomparsa.



Nel programma di governo si dice: «Tutte le previsioni saranno comunque orientate a perseguire una politica economica espansiva, in modo da indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, senza mettere a rischio l'equilibrio di finanza pubblica». Sulla carta un intendimento nobile, ma si può fare una politica espansiva senza mettere a rischio l'equilibrio delle finanze pubbliche?

La politica monetaria non basta più

La crisi economica e finanziaria del 2008-2009 ha modificato profondamente il pensiero economico sul ruolo che deve svolgere la politica di bilancio. In passato la stabilizzazione macroeconomica era affidata esclusivamente alla politica monetaria, mentre i governi dovevano focalizzare sul medio lungo termine e sulle riforme strutturali, lasciando operare liberamenti gli stabilizzatori automatici, cioè i sussidi di disoccupazione e in genere gli ammortizzatori sociali. Ma già allora i limiti erano evidenti. Se lo stimolo monetario si scontra con il vincolo dei tassi negativi e della sempre minore efficacia di quelle che in passato si sarebbero chiamate «politiche monetarie non ortodosse», allora la politica di bilancio deve fare la sua parte nel contrastare l'andamento del ciclo economico.

Inoltre, la politica di bilancio dovrebbe preservarsi quei margini necessari per poter intervenire in casi di forti rallentamenti o recessioni violente. La mancanza di questo margine di manovra può portare a danni permanenti sul lato dell'offerta. In sostanza, imprese sane possono scomparire e la capacità produttiva e l'occupazione perdersi per sempre.