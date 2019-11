Debito pubblico: dal Giappone alle Cayman, chi possiede i nostri BTp all’estero

4' di lettura

Pochi giorni fa l’Ocse ha rigirato il coltello nella piaga del debito pubblico italiano con il suo rapporto “Uno sguardo al Governo”: nel nostro Paese ogni cittadino ha sulle spalle 62.667 dollari di debito a parità di potere d’acquisto (oltre 56mila euro), si legge nello studio, quasi il doppio dei 37.411 dollari del 2007. Oggi in questa classifica negativa siamo superati solo dal Giappone, dove il debito pro capite è oltre 90mila dollari, e dagli Stati Uniti, a quota 65mila. All’estremo opposto c’è la ricca Norvegia, dove i proventi dell’export di petrolio sono confluiti nel più grande Fondo sovrano del mondo, che è di proprietà tutti i cittadini: con il risultato che ogni norvegese - neonati compresi - possiede oltre 200mila dollari.

Anche se guardiamo il debito in proporzione al Pil la musica non cambia: tra i Paesi sviluppati, abbiamo il terzo maggior “fardello” dopo Giappone e Grecia. Alla fine del 2018, ammontava a quasi 2.317 miliardi di euro contro gli oltre 2.263 del 31 dicembre 2017, i 2.220 di fine 2016 e i 2.173 del 2015. Perché non si riesce a ridurre? E chi possiede, in Italia e all'estero, il nostro debito pubblico?

Le quattro fasi di boom del debito

Prima facciamo un piccolo passo indietro. La storia del nostro debito pubblico mostra quattro fasi di crescita anomala. Nel 1897, con la crisi economica di fine Ottocento, raggiunge il 117% del Pil, poi ci sono i due “picchi” legati alle guerre mondiali: nel primo dopoguerra, in particolare, l'enorme debito contratto per lo sforzo bellico tocca il 160% del Pil, a livelli non lontani da quelli attuali della Grecia. Ma nelle prime tre occasioni, inflazione e parziali ristrutturazioni del debito riescono a riportare la situazione sotto controllo: nel secondo dopoguerra il debito italiano anzi precipita poco al di sopra del 20% del Pil.

IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO DAL 1861 A OGGI (Nota: Debito delle amministrazioni in milioni di euro; per gli anni fino al 2002 i valori sono ottenuti applicando il tasso fisso di conversione lira/euro pari a 1936,27. Fonte: Istat)

Prima il boom economico, po quello del debito

Ancora nel 1964, in pieno boom economico, quando l’economia italiana cresce in media del 5% annuo sostanzialmente senza inflazione, il rapporto debito-Pil resta a un brillante 33%. Poi però negli anni Settanta e soprattutto Ottanta una spesa pubblica incontrollata porta il debito fuori controllo: dal 60% del Pil nel 1980, finisce al 100% nel 1990, per ritrovarsi a oltre il 124% nel 1994. Da quell’anno per fortuna inizia a scendere, con l’Italia costretta alla disciplina fiscale per entrare nell'Unione monetaria. Nel 2007 il debito torna poco sopra alla soglia del 100% del Pil, ma con la grande crisi del 2008 riprende a crescere. E stavolta, per la prima volta nella storia del nostro Paese, nessuno riesce a fermarlo.

QUALI PAESI ESTERI POSSIEDONO I NOSTRI BTP

Chi possiede il debito pubblico italiano

Vediamo ora chi presta questa montagna di denaro alle amministrazioni pubbliche italiane per garantire ai cittadini del nostro Paese sanità, istruzione, sicurezza e in generale ogni tipo di servizio pubblico. Oltre un terzo del debito pubblico italiano è in mani straniere: per la precisione il 36%, secondo i più recenti dati di Bankitalia. Una percentuale enorme rispetto al 1988, quando la quota di debito nazionale posseduta da soggetti esteri era appena il 4%, a riprova di quanto fosse poco appetibile la “carta” italiana ai tempi della lira e dell’indisciplina di bilancio. Ma allo stesso tempo una quota di molto inferiore a quella dell'inizio degli anni Duemila, quando sull’onda dell’insperato ingresso italiano nell'eurosistema la quota di debito in mani straniere aveva toccato il 60%.