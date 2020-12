Debito pubblico, il piano 2021 del Tesoro parte da emissioni per 367 miliardi I BTp a breve termine sostituiranno i CTz con scadenze fra 18 e 30 mesi. In calendario almeno un nuovo BTp Futura per consolidare la presenza degli investitori retail. Focus sulle scadenze lunghe per «blindare» i tassi appiattiti: costo all’emissione sceso allo 0,59% di Gianni Trovati

Il contatore delle emissioni nell’anno dei record per il debito pubblico si è fermato a 551 miliardi, divisi fra 369 a medio e lungo termine e 182 a breve. Quello dell’anno prossimo parte da una base di 367 miliardi di titoli a medio-lungo, a cui si affiancherà la raccolta a breve che il Tesoro non stima perché legata a più variabili ma che potrebbe replicare le cifre 2020. In ogni caso anche i numeri di base si muoveranno presto: già a gennaio, quando il governo dovrebbe finanziare con almeno 20...