Debito target 2 destinato a calare nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

ll ritorno a tassi di interesse positivi nell'area Euro dopo un decennio con livelli al di sotto dello zero ed il ridimensionamento del bilancio della Banca Centrale Europea (Bce) impatteranno sui saldi contabili Target2 (T2) dei Paesi membri. Per la prima volta dal 2012, i debiti/crediti contabili T2 totali sono previsti in discesa, salvo anomale fughe di liquidità dai Paesi più esposti.

E questo sarebbe un bene, nonostante questi saldi siano poco più che registrazioni contabili di operazioni “morte”. Infatti sui saldi si pagano interessi al Main Refinancing Rate della Bce (Mro), che è previsto salire al 4 per cento.

Loading...

Sebbene gran parte degli interessi tornino indietro durante la redistribuzione annuale dei profitti alle banche centrali nazionali, l'effetto per Paesi con grande saldo debitorio come l'Italia non è neutro.

Ad un tasso Mro medio del 2,5%, i saldi attuali genererebbero 18 miliardi di euro di interessi passivi per Banca d'Italia e 30 di interessi attivi per la Bundesbank. Pur ipotizzando un offset degli interessi dell'80%, questo corrisponderebbe a 4 miliardi di costi aggiuntivi.

Naturalmente, la riduzione dei saldi totali non è condizione sufficiente affinché il debito T2 dell'Italia si contragga, dato che comunque l'andamento per il singolo Paese dipende da scelte autonome degli operatori. Si creerà però un contesto favorevole, che per l'Italia è sostenuto dalle dinamiche attese di altre variabili macroeconomiche.