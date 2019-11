Debito, tasse, povertà: in Libano una protesta che parte da lontano

Le riserve del paese si stanno erodendo

Per quanto ancora considerate solide, le riserve si stanno tuttavia erodendo. Erano 36,8 miliardi di dollari nel 2017,lo scorso mese sono scese a 30,6 miliardi. Non solo. Per la prima volta in 10 anni, l’afflusso di depositi è entrato in territorio negativo. Il deficit, poi, è in profondo rosso. I tre maggiori capitoli di spesa restano sempre il servizio dal debito, il pagamento dei salari ai dipendenti pubblici e i trasferimenti alla compagnia elettrica nazionale (Edl).

Per placare il malcontento, il premier Saad Hariri aveva proposto una cura-anti deficit, abbattendolo dall’attuale 8,3% del Pil allo 0,6% nel 2020. Ottenuto grazie a una massiccia tassa sulle banche commerciali e a finanziamenti dalla banca centrale. Non ha funzionato. Ha dunque deciso di dimettersi. Dopo oltre due settimane ieri le banche sono state riaperte. Ma i clienti si sono ritrovati con delle sgradite sorprese. I prelievi e i trasferimenti dai depositi sono spesso limitati. Non è un buon segno per un Paese che ha fatto dei depositi la spina dorsale della sua economia.

Per approfondire:

● Le dimissioni del primo ministro Hariri

● Le nuove primavere del mondo arabo