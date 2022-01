Debito verde dopo il boom: le sfide per il 2022

La difficoltà nel definire una tassonomia globale

Nel 2022 il percorso verso uno standard globale per gli investimenti verdi potrebbe incontrare parecchi venti contrari. In queste settimane sta tenendo banco la polemica relativa all'intenzione della Commissione Europea di voler includere le attività energetiche basate su gas e nucleare nella c.d. “tassonomia verde” europea.

In generale, una tassonomia elenca tutte le attività ed i prodotti finanziari associati che contribuiscono alla transizione energetica e definisce in che percentuale si possano definire sostenibili sulla base di criteri predefiniti. Ci sono diversi approcci alla costruzione di una tassonomia verde. Il più comune prevede il riferimento al tipo di attività economica finanziata: energia, attività agricole, trasporti, edilizia e manifattura. Un secondo approccio è quello di fare riferimento al tipo di strumento finanziario coinvolto: ad esempio, la storica tassonomia della CBI sui green bonds (cfr. Figura 4).

TASSONOMIA DELLE OBBLIGAZIONI VERDI Loading...

L’UE è stata la prima al mondo a varare nel 2020 una “nomenclatura verde” del primo tipo, trasversale a diversi mercati. Secondo l'OCSE (l'organizzazione delle economie industrializzate), essa è unica per il livello di dettaglio dei requisiti di conformità richiesti per ogni tipologia di attività economica. Solo la tassonomia UE regolamenta alcuni settori manifatturieri “delicati” al centro di vaste reti di interessi economici come il cemento, l'acciaio, l'alluminio, i prodotti chimici e l'idrogeno.

Tuttavia anche la nomenclatura europea presenta tutt'ora ampie lacune in termini di settori non coperti: aviazione e salute recentemente messe sotto i riflettori a seguito delle conseguenze economiche della pandemia e le categorie c.d. “di transizione”, cioè i settori industriali che ad oggi non sono a basse emissioni di carbonio (come il caso attualmente conteso del gas), ma in cui gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ridurranno l'entità delle emissioni.

Sempre più governi stanno lavorando a degli standard normativi e tassonomici in grado di regolamentare gli investimenti green in forte espansione e spesso le economie emergenti utilizzano un mix ibrido dei due approcci di base. Ad esempio, la Cina utilizza dettagliate tassonomie come base normativa per l’emissione di obbligazioni green e per le linee guida sul credito verde per le banche. Canada, Malesia e Emirati Arabi Uniti sono nella fase esplorativa, mentre altri mercati (in primis l'India) scontano un ritardo sempre più pesante.