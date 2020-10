Debitori tra la caduta e il rialzarsi di Niccolò Nisivoccia

La spiegazione della lunga resistenza del nostro ordinamento a sottoporre alle regole della concorsualità la crisi e l’insolvenza del debitore civile va individuata probabilmente in quelle radici storiche del fallimento di cui abbiamo già parlato: e cioè in una tradizione che faticava ad ammettere una regolamentazione collettiva dell’insolvenza al di fuori del paradigma dell’imprenditore commerciale (non piccolo). Eppure non si può dire che all’estero non esistessero già modelli di riferimento, perché ne esistevano eccome, e da tempo: ad esempio negli Stati Uniti, o in Germania, o in Spagna. Né si può dire che la questione non fosse nota anche da noi. In un suo importante intervento del 2004, Angelo Castagnola ricordava un confronto risalente ai primi anni del 1900 fra due giganti del diritto quali Cesare Vivante e Lodovico Mortara: Mortara fedele alla visione tradizionalista, secondo la quale solo in relazione ai commercianti poteva essere ammessa una procedura concorsuale,Vivante più favorevole a soluzioni innovative.

Non si può dire, insomma, che la questione non fosse quantomeno dibattuta: e del resto sarebbe stato strano il contrario, perché l’idea di non abbandonare i debitori al loro destino, indipendentemente dall’origine dei debiti (commerciale o non commerciale), attraversa tutte le epoche e risponde, se vogliamo, a un senso di umanità prima ancora che a una visione piuttosto che a un’altra della società e dell’economia. Pensiamo al fatto che la remissione dei debiti come mezzo di gestione dei rapporti fra ricchi e poveri era già presente nel mondo greco e romano, se non in civiltà precedenti: e non a caso di «remissione dei debiti» parla anche una preghiera come il Padre nostro (per quanto nel Padre nostro, in realtà, il riferimento ai «debiti» costituisca forse una metafora delle “colpe”).

Oppure pensiamo a certe figure della letteratura. Pensiamo a Balzac, nei cui romanzi troviamo modelli universali, benché appartenenti al 1800, di esponenti della borghesia o della piccola borghesia sopraffatti dai debiti, rovinati anche negli affetti e nella dimensione privata. Nel suo César Birotteau leggiamo ad esempio una pagina come questa: «Birotteau notò per la prima volta quella freddezza necessaria, che gela l’uomo appassionato, ferito, preso dalle febbre dell’interesse in pericolo, e dolorosamente colpito nella sua vita, nel suo onore, nella sua felicità, in sua moglie e nei suoi figli, come lo era Birotteau, mentre raccontava la sua digrazia».

César Birotteau è un profumiere parigino caduto in disgrazia tanto rovinosamente quanto rapidamente era asceso al successo, a una ricchezza che lo aveva elevato al di sopra della sua condizione originaria (Grandezza e decadenza di César Birotteau è infatti il titolo vero e completo del libro): e le parole che descrivono la curva delle sue vicende offrono una trasfigurazione fortissima di quella confusione fra realtà individuale e realtà patrimoniale, fra destino personale e destino economico, che costituisce la ragion d’essere più profonda di una disciplina come quella del sovraindebitamento. Non che la pervasività della crisi di un César Birotteau non possa riguardare anche gli imprenditori più grandi, più strutturati. Ma quel che è certo è che, nella crisi di un piccolo imprenditore o, ancora di più, di un debitore civile, non esistono neppure confini fra gli ambiti del discorso: al tracollo economico corrisponde quasi automaticamente il tracollo personale. Basti ricordare che, se nelle società commerciali l’imprenditore risponde dei debiti solo nei limiti del capitale investito (essendo dotate le società commerciali di “personalità giuridica”), negli altri casi il debitore risponde dei debiti illimitatamente e personalmente, perché vale nei suoi confronti il principio generale fissato dall’articolo 2740 del codice civile: «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». La crisi di César Birotteau è assoluta e pervasiva per sua natura, come lo è quasi sempre la crisi dei piccoli imprenditori o dei debitori civili, oggi come nel 1800.