Deborah Compagnoni, la regina delle nevi più forte del dolore

La carriera e i successi

Che curriculum, quello di Deborah Compagnoni. In un carriera cominciata nel 1986, con le prime gare juniores, e terminata nel 1999, Deborah conquista tre ori e un argento alle Olimpiadi invernali. Tre ori ai Mondiali. Sedici vittorie in Coppa del Mondo con 44 podi. Inoltre, negli anni migliori della sua vita agonistica, tra il 1994 e il '98, centra tutti i trofei in palio. Un'impresa straordinaria, soprattutto alla luce dei pesantissimi incidenti che ha subito in carriera. Incidenti che avrebbero potuto fermarla per sempre considerando che 30 anni fa la chirurgia non era avanti come adesso. Un carattere di ferro con le ginocchia di cristallo. «Senza questi infortuni - racconta il suo allenatore Chicco Cotelli - Deborah sarebbe potuta diventare fortissima anche in Super Gigante, arricchendo ancor di più il suo palmarès. Ma questa sua fragilità ci ha impedito di impegnarla in allenamenti così specifici e prolungati».

Gli infortuni però non modificano il suo carattere. Sempre positivo, sempre pronto a riadattarsi a ogni nuova situazione. «Quando ci si fa male, bisogna avere molta pazienza. Prenderti delle pause, recuperare con la dovuta cautela. Ma non è solo una questione fisica. Conta anche l'aspetto psicologico. Mai pensare che non ce la potrai fare. Che tutto rema contro. Bisogna liberare la testa, magari occuparti di altre cose. A ma piace molto l'arte, dipingere. Una passione che ho cercato d alimentare, anche se nella mia seconda vita, soprattutto quella di mamma, l'ho un po' trascurata. Ora però ci ho ripreso gusto. Ho fatto dei corsi, per migliorarmi».

Eccolo qua il punto. Le grandi atlete, in passato ma ancora più adesso, devono fare i conti non solo con lo sport che praticano, ma anche con la loro vita privata, spesso relegata in un angolo buio della loro vita, in attesa che si abbassino le luci del palco. Deborah Compagnoni, pur grandissima nello sci, ha cercato di far quadrare la sua vita pubblica, di campionessa e di testimonial azzurra, con quella più privata e familiare. Un'impresa da guinnes dei primati, pure questa, essendosi legata a un uomo altrettanto famoso, Alessandro Benetton, dal quale, in quasi 24 anni di convivenza e 13 di matrimonio, ha avuto tre figli, Agnese, Tobia, e Luce. Una vita intensa anche questa, cominciata subito dopo il suo ritiro dall'attività agonistica.

La vita dopo lo sci

Sì, perché «non mi aspettavo di dover essere più “atleta” dopo il ritiro», spiega lei. «Allora se ero stanca rispondevo solo a me stessa, in famiglia è invece è un gioco di squadra. Prima avevo pochi centesimi di secondo per vincere, poi con i ragazzi, soprattutto quando erano ancora piccoli, non mi bastavano 24 ore. Quando ho smesso di gareggiare, ho lasciato da parte tutto. Dico la verità: ero stanca di quel tipo di vita, non tanto di sciare ma di dover dar retta a tutti, agli sponsor in particolare, che anche nello sci, pur necessari, indirizzano la tua attività. Avrei ancora avuto il piacere di misurarmi, come adesso ho il piacere di fare una bella escursione, ma non così. L'unica cosa in cui mi sono impegnata con continuità, dopo la scomparsa di mia cugina Barbara, è la beneficenza, fondando nel 2006 l'associazione filantropica “Sciare per la Vita”, dedicata alla lotta contro la leucemia. Adesso sono ambasciatrice di Milano-Cortina 2026. Il progetto che seguirò di più è la sostenibilità dei Giochi italiani. Il punto di partenza è che i Giochi si autofinanzino con i contributi del Comitato Olimpico, degli sponsor e la vendita dei diritti di marketing. In sostanza le Olimpiadi non devono pesare sui contribuenti lasciando poi qualcosa di positivo per la comunità. Non strutture inutili che degradano nell’abbandono. Ora però bisogna procedere. Perché tre anni passano velocissimi».

Le prove più dure

Tante soddisfazioni, nella vita di Deborah. Una vita però che, anche dopo il ritiro, non le ha risparmiato altri traumi, fratture più difficili da ricomporre che le fanno ancora male. La morte del fratello Jacopo, poco più di un anno fa, è stata una mazzata. Una coltellata a freddo. Era una guida esperta, che conosceva bene il respiro delle montagne, ma una valanga l’ha portato via mentre faceva sci alpinismo. «Aveva solo 40 anni, era il piccolo di casa. Una perdita che ho fatto fatica a metabolizzare. Quando ho una mattina libera, prendo le pelli e vado con gli sci dove non arriva nessuno, nella neve incontaminata dove mi sento più vicino a lui».