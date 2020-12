Debutta in Alta Badia il primo gatto delle nevi a idrogeno Il mezzo Leitwolf h2Motion prodotto da Prinoth, società del gruppo Hti con sede a Vipiteno, sarà in funzione da sabato sulle piste della Coppa del mondo di sci di Antonio Larizza

Rivoluzione green sulle piste da sci: gatto delle nevi a idrogeno

Il mezzo Leitwolf h2Motion prodotto da Prinoth, società del gruppo Hti con sede a Vipiteno, sarà in funzione da sabato sulle piste della Coppa del mondo di sci

Potente come un diesel ma a emissioni zero. Prinoth, società del gruppo Hti con sede a Vipiteno, presenterà oggi il Leitwolf h2Motion, il primo battipista al mondo con motore elettrico alimentato a idrogeno.

Il nuovo modello, coperto da brevetto, è costato un anno di ricerca e sviluppo e ha richiesto investimenti per diversi milioni di euro. L’alimentazione è garantita da una cella a combustibile a idrogeno che fornisce energia a un motore elettrico. Il risultato è una potenza motore massima di 544 CV (400 kW) e una coppia massima disponibile da subito pari a 2.300 Nm. Le prestazioni sono quindi le stesse del modello alimentato a gasolio, mentre grazie alla coppia fruibile fin dai primi metri in accelerazione il nuovo prototipo risulta persino più performante del modello classico.

Autonomia di 4 ore

I serbatoi di idrogeno sono stati posizionati alle spalle della cabina di guida, protetti da un carter: garantiscono al Leitwolf h2Motion un’autonomia di 4 ore. «Con il Leitwolf h2Motion - afferma Klaus Tonhäuser, presidente del cda di Prinoth - il nostro team di sviluppo ha coniugato potenza e motore ecologico. Il nuovo modello soddisfa ogni esigenza in fatto di performance e rinuncia interamente all’impiego di combustibili fossili».

Il progetto è visionario e sicuramente in anticipo sui tempi. Perché un gatto delle nevi alimentato a idrogeno abbia un mercato, infatti, sarà necessario che i complessi sciistici si dotino di stazioni di rifornimento per mezzi alimentati a idrogeno. Questo richiederà da parte dei gestori degli impianti un investimento economico - oggi stimabile intorno ai 500 mila euro - ma prima di tutto un cambiamento culturale, che pianifichi un graduale abbandono delle fonti energetiche fossili in favore di una gestione sostenibile degli impianti.

Il prototipo Leitwolf, pronto per entrare in produzione, ha il compito di dimostrare che questa rivoluzione è tecnicamente possibile. «Per noi la sostenibilità non è uno slogan, ma un impegno», spiega Anton Seeber, presidente del cda del gruppo Hti, che definisce il nuovo battipista CO2-neutro «un precursore». Il Leitwolf h2Motion ha già iniziato i test sulle Dolomiti e durante il prossimo weekend si potrà visionare in Alta Badia, ai margini della pista Gran Risa, dove domenica e lunedì si terranno le gare di Coppa del mondo di sci.