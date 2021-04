Debutta C5 X, ritorna la grande ammiraglia Citroën. Ed è un mix tra berlina e suv

3' di lettura

Citroën torna a scommetere sull'alto di gamma e lancia un’ammiraglia che mancava da troppo tempo: debutta la nuova C5 X.

Dopo l’uscita di scena della C5 nel 2017 la scelta del costruttore francese è stata di progettare un modello che sapesse rappresentare al meglio la berlina contemporanea: un pò crossover per la guida alta che ormai è una scelta obbligata visto il grande successo dei suv, ma anche comoda e accogliente, l’ideale insomma per i lunghi viaggi. Da qui anche la scelta di un’unità plug-in hybrid e non di una elettrica pura per offrire il massimo della mobilità nelle lunghe percorrenze.

Loading...

Citroën C5 X, tutte le foto della nuova suv ammiraglia Photogallery10 foto Visualizza

Motorizzazioni solo benzina o plug-in hybrid

Al lancio previsto per la fine anno o all’inizio del 2022 qualche mese prima in Cina dove la C5 X è prodotta ci saranno due motorizzazioni benzina con potenze ancora da definire e una elettrificata, la ibrida plug-in. Quest’ultima, già disponibile sulla C5 Aircross è la versione da 225 cv abbinata alla trazione anteriore, capace di superare i 50 km in modalità esclusivamente elettrica, sia pure fino a una velocità massima di 135 km/h. Non è del tutto escluso che in futuro non immediato possa essere offerta anche una versione 100% elettrica.

Stile parte integrante del Dna di Citroën

Le forme della nuova ammiraglia sono filanti, grazie ad cofano che è molto lungo, la linea di cintura più alta e dei passaruota di tipo pronunciato. Il frontale soprattutto, ma in parte anche la coda richiama la sorellina minore la C4 specie per i gruppi ottici a Led sottili e sdoppiati, uniti da una calandra ristilizzata. Più originale la parte dietro con un doppio spoiler e gruppi ottici avvolgenti oltre ad un ampio portellone. Quanto alle misure della nuova Citroën, la C5 X è lunga 4,81 metri, larga 1,87 e alta 1,49 metri, mentre il passo che è di 2,79 promette un’ampia abitabilità per tutti i passeggeri.

Il confort garantito dai sedili Advanced Confort

Nell’abitacolo molto spazioso si segnalano i sedili Advanced Confort dotati di speciali imbottiture, con rivestimenti e consistenza per affrontare anche lunghi tragitti senza particolari affaticamenti E lo spazio è ampio anche per chi occuperà la seconda fila, sia per le gambe che anche per la testa. Alla grande abitabilità, si aggiunge la luminosità garantita da un tetto apribile di vetro. E' altrettanto curata l'insonorizzazione grazie vetri anteriori e posteriori specifici.