Debutta il distretto, le novità organizzative

Gli ospedali che fanno anche ricerca (gli Irccs) avranno maggiore libertà. Mentre per quanto riguarda il rapporto con i privati, è stata concessa l’equiparazione fra pubblico e privato, un principio generale che al momento non cambia i rapporti ma che potrebbe stare a significare un rafforzamento della sanità privata, già molto presente in Lombardia. Al momento i privati hanno ottenuto il mantenimento delle Ats, i loro principali interlocutori. In futuro potrebbe essere introdotta una modalità di controllo delle loro performance, che però per ora è rimasta in sospeso. Dovrebbe invece essere rivisto il criterio delle “funzioni non tariffabili” introdotte dall’ex governatore Roberto Formigoni e finora mai eliminate, sebbene spesso criticate. Si tratta di finanziamenti concessi al di fuori della programmazione annuale, considerando ricerche o riconoscimenti particolari, talvolta arbitrari (e spesso all’orgine dei passati scandali legati alla sanità). La Regione potrebbe metterci mano, ma con delibere successive.

La legge di revisione sanitaria della Lombardia consiste, per adesso, soprattutto in una diversa distribuzione delle competenze fra Asst e Ats, e nella creazione dei distretti. Non si tratta, appunto, di una riforma. Ma di una semplice revisione.