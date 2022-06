Debutta Electric Scooter 4 Pro, arriva in Itala il monopattino elettrico più potente di Xiaomi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver ricevuto la certificazione di conformità europea Xiaomi porta in Italia Electric Scooter 4 Pro. Questo, monopattino elettrico, dotato di un motore da 700W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h è ad oggi il più potente mai prodotto da Xiaomi. Viene proposto con una batteria da 12.400 mAh, che gli consente un'autonomia (dichiarata) fino a 45 km con una carica: Altra caratteristica da tenere in considerazione è la facilità con cui affronta pendenze fino al 20%.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è robusto e resistente alla corrosione, grazie al corpo in alluminio di livello aerospaziale. La stabilità durante la marcia è garantita da pneumatici tubeless autosigillanti da 10”. Forniti di tecnologia Xiaomi DuraGel che dovrebbero secondo il costruttore essere resistenti alle forature e abbastanza solide per affrontare anche le strade più dissestate. Novità è anche la nuova porta di ricarica magnetica e la sua apposita protezione studiate per garantire la sicurezza del caricatore quando è collegato.

La sicurezza del pilota quando utilizza il monopattino elettrico è garantita dal sistema frenante anteriore eABS e a quello posteriore a doppio disco. Infine, informazioni utili ed intuitive sono sempre a portata di mano grazie alla moderna interfaccia utente del pannello strumenti.

Al momento Xiaomi non ha ancora annunciato il prezzo e la data effettiva in cui sarà disponibile Electric Scooter 4 Pro.