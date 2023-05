Debutta in Europa e:Ny1, il primo suv elettrico di Honda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda rilancia sull'auto elettrica. Il colosso giapponese, infatti, dopo la piccola "e", apprezzata ma troppo di nicchia per prezzo, dimensioni e autonomia limitata, ha lanciato il suo primo suv elettrico di taglia medio piccola destinato al mercato europeo ma costruito in Cina. Il suo nome? Non è semplice: si chiama infatti e:Ny1, difficile da pronunciare e scrivere ma che indica con il numero uno il fatto di essere il primo modello di una nuova gamma di modelli a ioni di litio. Per ribadire la sua appartenenza a una nuova era, porta al debutto una inedita Brand indentity. Sul portellone campeggia una scritta con un nuovo lettering minuscolo/maiuscolo composto con un font morbido e curvilineo, molto diverso dalla scritta HONDA, tutta maiuscolo. Questa sarà anche riproposta su tutte le auto elettriche che verranno lanciate in futuro dal marchio giapponese, del resto è simile al badge della Honda "e". Inoltre cambia lo stile grafico della sua famosa “H” che per i veicoli elettrici si colora di bianco e viene inserita sul muso del veicolo di e c'è la porta di ricarica, ma anche sui coprimozzi e sul volante.

Honda e:Ny1 suv elettrico

Lo stile della vettura è simile alla Honda HR-V per proporzioni e impostazione dei volumi. Spicca il lunotto molto inclinato e il frontale provo di prese d'aria ma con uno sportellino dal quale accedere alla porta di ricarica.

Il nuovo suv che si colloca nel segmento B si basa sulla nuova piattaforma e:N Architecture F, che si adotta un layout con posizionamento anteriore del motore. Ma e:Ny1 esibisce su tre caratteristiche fondamentali. Si parte da una scocca sviluppata appositamente per i veicoli elettrici a batteria realizzata per il 47% con acciaio ad alta resistenza per garantire una migliore rigidità torsionale e al contempo un peso minore.

La piattaforma comprende anche un motore elettrico in grado di sprigionare una potenza massima pari a 150 kW (204 cv) a 310 Nm di coppia. Ad alimentarlo ci pensa una batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh inserita sotto il pavimento che consente di percorre fino a 412 km (WLTP) e si ricarica dal 10 all'80% in soli 45 minuti. 100 km di autonomia possono essere aggiunti in circa 11 minuti. In ricarica accetta 11 kW in corrente alternata e 78 kW in continua.

Interni Honda Honda e:Ny1

Innovativo lo spazio interno dove si nota la nuovissima console posizionata centralmente coadiuvata a una serie di pulsanti di facile accesso. Non manca la possibilità di ricaricare via wireless il proprio smartphone, mentre il display touchscreen da 15.1 pollici verticale è dedicato a tutto le varie e complete opzioni di infotainment e di guida. L'interno è contraddistinto dalla tecnologia digitale. Davanti al volante un’ampio schermo da circa 10 pollici. per il cluster strumenti. Dal touch screen dell'infotainment touche si gestiscono tutte le funzioni della vettura. La vettura è lunga 4.387 mm, larga 1.790 e alta 1.584