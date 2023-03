Debutta la fiera con “giocattoli” e tender per gli yacht

Ascolta la versione audio dell'articolo

In esposizione per la prima volta a Ventimiglia i gadget che fanno felici gli armatori di grandi yacht. Da venerdì 14 a domenica 16 aprile 2023, presso il porto di Cala del Forte, la sezione nautica di Confindustria Imperia organizza la prima edizione di Toys and Tenders.

L’evento espositivo sarà dedicato alla combinazione tra i “giocattoli” che ormai si trovano abitualmente a bordo degli yacht (giochi acquatici e piscine, lettini, droni sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher) con i mezzi di appoggio alle navi più grandi (gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva).

Settore traino dell’economia provinciale

«Le eccellenze dello yachting del nostro territorio - spiega Alessio Marziano, presidente della sezione nautica di Confindustria Imperia - rappresentano un importante indotto e sono di traino per l’economia provinciale. Per questo la sezione nautica ha avviato il progetto Yatch Net – Riviera dei Fiori, finalizzato alla valorizzazione di questa categoria in espansione».

La prima edizione di Toys and Tenders, prosegue Marziano, «sarà un’occasione per mettere in relazione comandanti e armatori con le aziende produttrici e distributrici, oltre che per avvicinare il grande pubblico. Il nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia sarà una cornice perfetta per questa esposizione aperta a tutti».

Aperto a tutti

Toys and Tenders sarà aperto il venerdì, dalle 10 alle 20, il sabato dalle 10 alle 22, la domenica dalle 10 alle 18 e l’ingresso è libero. Per informazioni, si può visitare il sito confindustria.imperia.it.