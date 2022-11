Debutta Forcite MK1S, il primo casco smart del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Arriva dall’Australia il primo casco smart al mondo, presentato in occasione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Milano.

Il Forcite MK1S è, infatti, un casco integrale dotato di telecamera HD, diffusori audio premium firmati Harman Kardon, connettività Bluetooth e sistema brevettato in grado di fornire al pilota indicazioni e avvisi stradali per portare il comfort, ma soprattutto la sicurezza, a un nuovo livello.

Come è composto il casco Smart

La calotta è realizzata in fibra di carbonio; la telecamera integrata nella mentoniera offre una risoluzione HD 1080P con frame rate di 30-60 FPS, codifica H.264 e sfrutta un sensore Sony IMX da un quarto di pollice di derivazione militare. L’audio è affidato a una coppia di altoparlanti rimovibili da 40 mm realizzati da Harman Kardon (e un doppio microfono per l’utilizzo come interfono), l’imbottitura utilizza materiali premium che garantiscono un’elevata traspirazione, mentre la visiera, con oscurante parasole a discesa, è dotata del sistema antiappannante Pinlock Max Vision 120. L’integrazione di una videocamera nella mentoniera è tutt’altro che banale: il sistema registra su schede di memoria microSd, sfrutta un sistema giroscopico Bosch, un chip Qualcomm, e per garantire la massima sicurezza in caso di urto, batterie di tipo ceramico. Il casco pesa 1.500 grammi, l’autonomia di registrazione continua si attesta su 3 ore (con un’ora di tempo di ricarica) ed è dotato di un controller/telecomando da fissare sul manubrio della moto attraverso il quale è possibile regolare il volume, attivare la videocamera e gestire musica e chiamate.

Praticità e sicurezza

Lo scopo di Forcite non è semplicemente quello di riprendere le proprie scorribande su due ruote ma di eliminare le scomode videocamere o gli interfoni con appendici esterne per avvisare in anticipo i motociclisti dei potenziali pericoli sulla strada. L’azienda australiana ha scelto di non integrare un sistema tipo head-up che avrebbe potuto proiettare le informazioni sulla visiera (ma avrebbe rappresentato un elemento di disturbo eccessivo) sviluppando invece un originale sistema che sfrutta display a Led estremamente sottili, posti immediatamente sopra la mentoniera, in grado di dare la direzione durante la navigazione assistita e soprattutto avvisare il pilota in caso di pericolo. Tramite l'App Forcite, i motociclisti si collegano in tempo reale a funzioni quali navigazione, autovelox, avvisi di telecamere mobili, pericoli sulla strada (macchie d’olio, ghiaccio, ghiaietta, etc), traffico e condizioni meteo avverse. Grazie all’aiuto di una community in continua espansione, questi dati vengono costantemente aggiornati e comunicati sia attraverso messaggi audio, sia tramite i display che sfruttano la vista periferica, così da non distrarre eccessivamente il pilota.

Sei anni di sviluppo

L’idea nasce da un incidente in moto del fondatore e imprenditore Alfred Boyadgis, a cui seguono sei anni di sviluppo e investimenti per 10 milioni di dollari, fino al lancio europeo con l’annuncio della sede italiana di Forcite Europe. La scelta del nostro Paese non è casuale: è qui, infatti, che si concentrano 7 delle 18 milioni di moto circolanti in Europa (che diventano 40 milioni considerando anche il segmento scooter).