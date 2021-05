Debutta in Italia Kia EV6, il modello coreano 100% elettrico da oltre 500 km di autonomia

Sono tre gli allestimenti disponibili al momento del lancio.

EV6: la versione d'attacco

Nella già completa versione “entry level”, EV6 è offerta sia nella variante a trazione posteriore che in quella integrale e si caratterizza con un equipaggiamento esterno ricco ed esteticamente sofisticato. Già di serie sono previsti infatti fari full Led con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19 pollici. All'interno si trova un doppio schermo da 12,3 pollici già disponibile dei protocolli Android Auto ed Apple CarPlay. Oltre a disporre dei servizi Uvo Connect, il Kia Navigation System potrà aggiornare la cartografia da remoto, con tecnologia Over The Air (Ota), scaricando i nuovi dati di navigazione direttamente dalla rete. I sedili, rivestiti in elegante tessuto nero misto pelle, sono riscaldati così come il volante. Sono altresì presenti tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzanti.

Per quanto riguarda invece powertrain e batteria, EV6 si presenta con pacco da 77,4 KWh in configurazione a trazione posteriore con potenza massima di 229 cv, un'autonomia stimata di 510 Km con un listino che parte da 49.500 euro. In alternativa è disponibile la più potente versione a trazione integrale con due motori per un totale di 325 cv ed autonomia stimata di 490 km al prezzo di 53mila euro.

La versione EV6 Gt-line

Con la versione GT-line EV6 completa l'offerta delle versioni di serie portando in dote tutte le novità tecnologiche introdotte su EV6. Colpiscono subito i fari full Led con fascio adattivo intelligente, Mood Lamps, l'impianto audio Meridian Premium Sound System e il sistema Head Up Display con realtà aumentata. Massima attenzione alla sicurezza con il Blind Spot View Monitor, Sorround View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist e il Remote Smart Parking Assist. EV6 Gt-line si completa anche all'interno grazie ai sedili con regolazioni elettriche (guidatore con memoria) e funzione Relaxion (Relax e Position) che si riferisce alla posizione che possono assumere i sedili, tale da scaricare in maniera ottimale il peso del corpo su tutta la superficie di appoggio, offrendo immediato sollievo durante i momenti di pausa dalla guida. L'allestimento include alcune delle novità tecnologiche di alto profilo come la pompa di calore, il portellone ad apertura intelligente, la frenata di emergenza con funzione “svolta” e “attraversamento”. Vera novità tecnologica è il sistema Highway Driving Assist che, oltre al mantenimento della vettura in posizione perfettamente centrata all'interno della corsia durante la marcia autostradale, supporta il guidatore nei cambi di corsia in piena sicurezza scannerizzando lo spazio intorno all'auto e agendo sul piantone dello sterzo al semplice movimento dell'indicatore di direzione da parte del conducente.

EV6 Gt-line nella versione a trazione integrale con 325 cv, pacco batterie da 77,4 kWh verrà offerta al prezzo di 61mila euro con vernice metallizzata inclusa.