Xiaomi SU7, l’auto elettrica cinese che sfida Tesla Model S e Porsche Taycan

Si chiama Xiaomi SU7 ed è il primo modello che viene presentato nella veste definitiva da un brand noto sino ad ora per i suoi smartphone, ma che da tempo aveva messo in bacheca dei piani ambiziosi nel settore automotive. Innanzitutto perché ha nel mirino due modelli di alto livello, la Tesla Model S e la Porsche Taycan, ma perché anticipa le intenzioni di concorrenti come Sony e Huawei, per non parlare di Apple. E poi per i numeri davvero impressionanti.

Per l’automotive sono stati investiti 10 miliardi di dollari

Xiaomi ha, infatti, presentato ufficialmente l'SU7, una berlina elettrica durante l’EV Technology Launch. Il ceo del brand, Lei Jun, ha sottolineato come la SU7 sarà un grande successo. Del resto per la divisione automotive alla Xiaomi hanno stanziato 10 miliardi di dollari per i prossimi 10 anni. Ma torniamo alla SU7: ora sappiamo che è lunga 4.997 mm e ha un passo di 3.000 mm più grande dei rivali di Tesla e Porsche a cui si aggiunge un Cx che è di appena 0,195.

Le varianti denominate sfacciatamente V6 e V8

L'architettura è compatibile sia con modalità da 400 che da 800 Volt e disponibili configurazioni di powertrain che sono stati sfacciatamente chiamati V6, V6 e V8. La base V6 dispone di un unico motore da 299 cv e 400 Nm di coppia e la trazione sulle ruote posteriori per spingerla da 0 a 100 kmh in 5,28 secondi. L’entry-level è in modalità da 400 Volt e ricarica non velocemente come le altre varianti, ma offre un'autonomia in elettrico di 668 km e una batteria da 73,6 kWh.

La velocità massima è pari a quella della Taycan

Le versioni V8 di punta sono a bimotore e generano 673 cv per sfrecciare da 0 a 100 kmh in 2,78 secondi e una velocità pari a 265 kmh pari a quella della Taycan. Offer inoltre fino a 800 km di autonomia con una carica completa delle batterie da 101 kWh che è più di quanto una Model S possa gestire. La ricarica rapida da 800 volt consente infine di aggiungere 220 km di autonomia in 5 minuti o 390 km in 10 minuti se collegato a una stazione adeguatamente rapida.

Predisposta alla guida autonoma anche nei centri urbani

Non sorprende, dato il background di Xiaomi, che l'SU7 sia un modello di vettura tecnologica, sia in termini di assistenze alla guida, ma anche di infotainment, gestito da un touchscreen da 16,1 pollici. Il pacchetto hitech prevede Lidar, telecamere e radar che inizialmente offrono la guida autonoma in autostrada e il parcheggio automatico, ma potrebbero espandersi alla guida autonoma alle strade cittadine una volta effettuati i test già programmati per l’anno prossimo.