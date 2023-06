Debutta Lbx: Lexus entra in un nuovo mercato e lancia la sfida dei suv compatti premium

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Lexus allunga il suo raggio d'azione con il crossover full hybrid Lbx: il primo modello compatto della sua storia. Il nuovo urban crossover ridefinisce la strategia del brand premium del gruppo Toyota, che negli ultimi mesi è già stata “scossa” dal suv-coupé nativo elettrico Rz 450e. In entrambi i casi l'evoluzione della stirpe è stata propiziata da quella di mamma Toyota. Tuttavia, la Lbx è ben più importante del suv elettrico.

Lexus Lbx, modello arrembante

Il nuovo crossover compatto, che nasce su componenti derivate da quelle utilizzate dalla famiglia della Toyota Yaris e che sarà preordinabile nelle prossime settimane, quando arriverà a febbraio del prossimo anno proietterà il marchio nel settore maggiormente in crescita ovunque: quello degli urban crossover. Un contesto che con la complicità dei costi legati allo sviluppo dei modelli elettrici i brand premium stanno gradualmente abbandonando per concentrarsi sulle vetture di taglia più grossa, che permettono di mimetizzare meglio il costo elevato dei powertrain a elettroni e delle grosse batterie nel prezzo finale. Se questa tendenza continuerà la Lexus potrebbe, quindi, rimanere l'unico marchio premium del settore delle compatte proponendosi come alternativa a quelli generalisti con un crossover full-hybrid. Una tecnologia che, tra l'altro, non tutti i marchi generalisti propongono, tanto più che molti di essi tuttora non offrono nemmeno suv e crossover elettrificati anche in modo leggero.

Lexus Lbx, linea elegante e dinamica

Basata sulla piattaforma Ga-B impiegata anche dal crossover Yaris Cross ma rivista dalla Lexus per imprimere al suo crossover compatto il Dna del marchio a livello di confort e dinamismo oltre che di feeling di guida, la Lbx è lunga 4,19 metri, larga 1.82 metri e alta 1,54 metri. Eccezion fatta per la larghezza, la Lbx ha misure classiche da auto compatta. Il design della carrozzeria introduce specie nel frontale anche stilemi inediti per i canoni del marchio, che saranno ripresi anche per future Lexus, e imprime alla vettura un aspetto più autorevole di quanto fanno presumere le dimensioni. La linea è personale, ricercata oltre che equilibrata grazie al rapporto fra le proporzioni si definisce abbinando alle superfici arrotondate che generano anche tratti muscolosi tipicamente da ruote alte anche soluzioni che accentuano lo sviluppo orizzontale della carrozzeria, che contribuiscono a rendere l'aspetto della Lbx più importante di quanto è realmente.

Lexus Lbx, abitacolo raffinato

Forse ancora più che all'esterno all'interno della Lbx il Dna della Lexus affiora massicciamente. Lo stile dell'arredamento ricercato è avvalorato dalla finitura curata e dall'esteso impiego materiali pregiati e definisce una plancia elegante, che si raccorda morbidamente con i pannelli delle porte e con la consolle centrale, grazie anche al display da 9.8” del sistema d'infotainment posto in modo da sembrare a sviluppo verticale sebbene, in realtà, quasi di forma quadrata. Il sistema permette aggiornamenti Ota e integra assistente vocale, navigazione basata su cloud, connettività cablata o wireless per Apple CarPlay ma, stranamente, solo via cavo per Android Auto. La digitalizzazione dell'abitacolo è completata dal cockpit configurabile che è il primo della Lexus da 12.3” e può essere completata a richiesta dall'head-up display. L'ergonomia appare curata e su questo fattore si riflette anche una semplice trovata: le maniglie delle porte che si spingono per l'apertura in modo da accompagnare il movimento dello sportello verso l'esterno della Lbx. L'ambiente offre adeguato spazio a quattro persone e può essere personalizzato optando fra quattro atmosfere basate su abbinamenti cromatici molto estesi e differenti rivestimenti in pelle pregiata. Si tratta dell'Elegant e della Relax orientate alla raffinatezza e dell'Emotion e della Cool, che fanno virare l'aspetto dell'ambiente verso la sportività.

Lexus Lbx, la radiografia

Presentando in largo anticipo la Lbx rispetto al periodo della commercializzazione, la Lexus si svela solo alcune delle caratteristiche salienti del crossover compatto che, tra l'altro, come la “cugina” Yaris Cross sarà proposto sia a trazione anteriore sia con la trazione integrale elettrificata. Come anticipato la Lbx sfrutta tecnologie del modello firmato Toyota come la piattaforma e il powertrain full-hybrid abbinato al cambio a variazione del rapporto, ma entrambi rivisitati.Gli interventi sull'architettura hanno ridefinito in particolare baricentro e larghezza delle carreggiate, mentre quelli al sistema propulsivo formato da un motore a benzina a ciclo Atkinson di 1,5 litri a tre cilindri e nel caso della Lbx a trazione anteriore da un'unità elettrica hanno portato in dote all'unità a benzina un contralbero di equilibratura che mette fuori gioco le vibrazioni e incrementato la potenza da 130 a 136 cavalli con specifiche tarature dell'elettronica, ma senza rimodulare la coppia di 185 Nm.. Il motore elettrico è alimentato dalla nuova generazione di batterie sviluppate dal gruppo Toyota per i modelli full-hybrid, sempre al nichel-metallo idruro ma ad alta densità. Tra le altre caratteristiche svelate nel reveal della Lbx ci sono anche la più recente e completa serie di Adas della Lexus e alcuni optional qualificanti come il sistema di purificazione dell'aria, la modalità per il parcheggio da remoto e l'impianto hi-fi Mark Levinson.