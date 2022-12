Debutta il nuovo treno ibrido fabbricato da Hitachi Rail

I punti chiave Le caratteristiche

A tutto riciclo

Il treno regionale Blues ad alimentazione ibrida, fabbricato negli stabilimenti italiani Hitachi Rail, debutta ufficialmente nel servizio passeggeri per il trasporto regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) in Sicilia e Toscana. Il nuovo treno è stato presentato in anteprima lo scorso settembre a Berlino a Innotrans, la principale manifestazione mondiale del settore ferroviario. Il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia si affianca ai treni Rock e Pop già in circolazione da diversi mesi in Italia.



Il Blues è dotato di una tecnologia ibrida di nuova generazione: il treno infatti può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con pantografo sulle linee elettrificate, e con batterie, dove previste, per percorrere l’ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni, evitando l’uso di carburante. Le batterie inoltre contribuiscono a migliorare ulteriormente le normali prestazioni in termini di potenza. Lo spegnimento dei motori nelle fasi di arrivo, sosta e ripartenza dalle stazioni, permette di ottenere una riduzione fino al 50% del consumo di carburante e dell’impatto ambientale, in termini di emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli attuali convogli diesel, e al contempo, una maggiore silenziosità apprezzata nelle fasi di sosta in stazione.

Il Blues punta a offrire elevati livelli di comfort ai viaggiatori regionali: è dotato di un sistema di climatizzazione innovativo, con ottimizzazione dei consumi in base all'effettivo numero di passeggeri trasportati, di prese usb e di corrente a 220V. Presenta ampie superfici vetrate, con finestrini di lunghezza maggiorata; postazioni bici ed elevata capacità di trasporto bagagli. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima e ospitare fino a 300 persone sedute nella composizione a quattro carrozze.

La progettazione del treno è orientata verso soluzioni sempre più green: materiali riciclabili al 95%, utilizzo delle materie prime provenienti dal riciclo, impiego di tecnologie di bordo che permettono di ridurre al minimo i consumi energetici. La flotta di Blues acquistata dalla Regione Sicilia è di 22 treni e saranno in totale cinque quelli in arrivo all’inizio del 2023. Il contratto applicativo di questa fornitura rientra nell’accordo quadro tra Hitachi Rail e Trenitalia che prevede una fornitura fino a 135 treni, per un valore complessivo pari a 1,2 miliardi di euro. I treni Blues, al pari dei treni Rock, sono fabbricati negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail: Pistoia, Napoli e Reggio Calabria.