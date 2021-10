Debutta il primo certificato di certificati

2' di lettura

Per il mondo dei certificates si apre una nuova fase con il lancio del primo certificato di certificati. Il titolo replica una strategia di diversificazione già adottata in passato da altri strumenti finanziari come Etf e fondi.

In sostanza si tratta di un certificato che al suo interno contiene altri certificati scelti in maniera attiva. Il titolo è quotato da inizio settembre sul Sedex. Il nome del certificato, lanciato da Vontobel, per esteso è “Strategic Certificate on First Solutions Ced Dynamic...