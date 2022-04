Debutta il servizio streaming Ott Fifa+ serie tv e partite gratis da tutto il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo club e Leghe. Adesso anche il massimo organismo del calcio mondiale la Fifa, lancia il suo servizio streaming Ott. La piattaforma digitale si chiama FifaPlus e nasce con l’obiettivo di avvicinare ancora i tifosi di tutto il mondo allo sport che amano, gratuitamente.

Fifa+, disponibile dal 12 aprile, consentirà l’accesso a partite live, giochi interattivi, notizie, informazioni sui tornei, contenuti video senza precedenti per offrire una narrazione di portata globale del calcio maschile e femminile e tanto altro. Al momento del lancio, FIFA+ è disponibile sui dispositivi mobili e web e in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo), a cui si aggiungeranno altre sei lingue a giugno 2022.



La nuova esperienza Fifa

La Fifa è la prima federazione sportiva a offrire ai suoi fan un’esperienza in streaming di questo lviello.«FIFA+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale - ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino -. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi»

Partite live e archivio

Entro la fine del 2022, FIFA+ trasmetterà in streaming l'equivalente di 40.000 partite live all’anno di 100 Federazioni calcistiche da tutte e sei le confederazioni, incluse 11.000 partite di calcio femminile. FIFA+ offre una copertura in diretta sia dei campionati europei più importanti che delle competizioni di tutto il mondo finora più trascurate, con partite di calcio maschile, femminile e giovanile. Dal momento del lancio, su FIFA+ verranno trasmesse 1.400 partite al mese, una cifra destinata ad aumentare rapidamente. In vista della FIFA World Cup Qatar 2022, FIFA+ ospiterà tutte le partite mai filmate di tutte le FIFA World Cup e FIFA Women's World Cu della storia, per un totale di più di 2.000 ore di contenuti d’archivio. Questo archivio completo sarà disponibile per gli appassionati per la prima volta nella storia. I fan potranno rivedere intere partite, highlights, gol e momenti magici in un unico posto. Al momento del lancio, nell'Archivio FIFA+ saranno disponibili più di 2.500 video risalenti fino agli anni '50, a cui se ne aggiungeranno tantissimi altri nel corso dell’anno.

Documentari e Serie tv originali



FIFA+ fornirà inoltre contenuti originali come lungometraggi e serie di carattere documentario, talk show e cortometraggi che raccontano un’ampia gamma di storie, dalle piccole realtà locali alle squadre nazionali e agli eroi del calcio di ieri e di oggi, ambientate in più di 40 paesi. Nel 2022 i contenuti della piattaforma FIFA+ continueranno ad aumentare e a evolversi, offrendo prodotti nuovi, di interesse globale e locale, durante tutto l’anno. Al momento del lancio, FIFA+ darà vita al mondo del calcio attraverso esclusivi titoli di prim’ordine, tra cui: Ronaldinho: The Happiest Man in the World, un esclusivo film documentario che consente di accedere a un ampio archivio di riprese mai viste prima su uno dei giocatori più iconici di questo sport, diretto da Stuart e Andrew Douglas, e prodotto da Bernie Goldmann e da Simon Horsman e Jeffrey Soros di Los Angeles Media Fund.

Sarà trasmessa anche la prima stagione di Captains, una serie rivoluzionaria in 8 episodi, a cura di Fulwell 73 (Sunderland ‘Til I Die, All or Nothing: Juventus), che segue sei capitani impegnati a guidare il proprio paese nelle fasi di qualificazione alla FIFA World Cup Qatar 2022, vale a dire Luka Modrić (Croazia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Brian Kaltak (Vanuatu), Andre Blake (Giamaica), Hassan Maatouk (Libano) e Thiago Silva (Brasile). Croatia: Defining a Nation, invece è un documentario originale che racconterà la capacità del calcio di unire un paese e generare aggregazione tramite la storia di un gruppo di amici che raggiunge la fama mondiale superando grandi avversità. E ancora, HD Cutz, una serie documentario originale di 8 episodi con il barbiere delle star Sheldon Edwards, Dani Crazy Dream: una serie documentario con Dani Alves, Golden Boot, una serie documentario originale in 4 episodi di 48 minuti con interviste ai migliori marcatori della FIFA World Cup, Icons, sulle cinque calciatrici che hanno rivoluzionato il calcio femminile ( Wendie Renard, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd e Sam Kerr), e Academies, il dietro le quinte di alcuni dei migliori generatori di talenti nel mondo del calcio a cura di Shoot the Company. La prima stagione racconta la storia del RSC Anderlecht in 3 episodi di 30 minuti.