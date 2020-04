Debuttano Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport ibride plug-in P300e Il marchio inglese Lancia sul mercato le versioni Phev di Evoque e Discovery Sport, entrambe con 68 km di autonomia in elettrico. prezzi da 51.000 euro di Simonluca Pini

La motorizzazione plug-in hybrid arriva in abbinamento a Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport. Caratterizzate dalla sigla P300e, sono spinte dal nuovo motore Ingenium 3 cilindri a benzina da 200 cavalli abbinato all'unità elettrica da 109 cv e alla trasmissione ad otto rapporti. Oltre a garantire eccellenti dote in fuoristrada, rispettando il blasone del marchio inglese, sono in grado di viaggiare – nel caso dell'Evoque - fino a 68 chilometri in modalità completamente elettrica.



Prestazioni e autonomia a zero emissioni

Le nuove Range Rover Evoque e Discovery Sport P300 sono mosse dal 3 cilindri Ingenium 1,5 litri a benzina da 200 CV abbinato al motore elettrico da 109 CV integrato nell'asse posteriore, alimentato ques'ultimo da una batteria agli ioni di litio da 15 KWh situata sotto i sedili della seconda fila. L'accelerazione da 0 a 100 km/h nel caso dell'Evoque è coperta in 6,4 secondi, che salgono a 6,6 secondi per la Discovery Sport. Entrambi i veicoli raggiungono i 135 km/h con la sola propulsione elettrica. Passando all'efficienza la Range Rover Evoque P300e presenta emissioni di CO2 pari a 32 g/km (WLTP), un'autonomia 100% Ev di 68 km e consumi di carburante pari a 1,4 l/100 km. La Discovery Sport P300e può percorrere fino a 64 km con la sola propulsione elettrica, e fa registrare consumi di 1,6 litri/100 km, mentre le emissioni di anidride carbonica arrivano a 36 g/km.



Piattaforma PTA

Entrambi i modelli sono realizzati sulla piattaforma PTA (Premium Transverse Architecture) di Land Rover, progettata appositamente per accogliere sistemi di propulsione plug-in hybrid o mild hybrid. Tutto l'hardware è posizionato sotto il pavimento dell'abitacolo, senza detrimento per lo spazio interno. L'Electric Rear Axle Drive (Erad) è alimentato da una compatta batteria da 15 kWh agli ioni di litio posizionata sotto i sedili posteriori. Tale accumulatore, composto da sette moduli da 50 Ah, contenenti 12 celle prismatiche ciascuno, è posto su un pannello da 6 mm di spessore che la protegge senza incidere sulle prestazioni in off-road. L'Erad impiega un motore sincrono a magneti permanenti compatto ed efficiente. Per ottimizzare lo spazio i semiassi sono concentrici rispetto al motore e al riduttore a singolo rapporto, mentre l'inverter è integrato nel carter dell'Erad. Il modulo è integrato nel sistema di sospensioni posteriore Integral Link. A velocità superiori ai 135 km/h, il motore elettrico viene disaccoppiato per ridurre la perdite meccaniche, per poi reinnestarsi se la velocità diminuisce. L'unità di controllo dell'energia, l'high-voltage junction box (HVJB) posta sotto i sedili anteriori è un'altra novità di progetto. Questa comprende: Il convertitore CC (converte la corrente ad alta tensione della batteria ibrida in una a bassa tensione per l'alimentazione della rete di bordo a 12 Volt) e il caricabatterie di bordo da 7 kW per la ricarica della batteria del sistema ibrido. Vicino al dispositivo sopra descritto, si trova un alternatore/starter/inverter integrato a cinghia (BiSG) che, grazie ad un'intelligente gestione elettrica, può inviare l'energia di recupero alla batteria ad alta tensione per un consumo successivo, o per un impiego immediato a supporto della trazione 4x4. Un nuovo sistema frenante “by wire” sostituisce il tradizionale servofreno a depressione, e abbina perfettamente la frenata rigenerativa e ad attrito, per una sensibilità al pedale precisa e costante. Il sistema può offrire una decelerazione di 0,2 g in frenata rigenerativa, massimizzando l'efficienza del veicolo del quale impiega l'energia cinetica per ricaricare la batteria. La distribuzione dei componenti PHEV sulla struttura, migliora la dinamica abbassando il baricentro del veicolo del 6% e ottimizzandone la distribuzione dei pesi sugli assali.



Range Rover Evoque e Discovery Sport P300e, motorizzazione

Realizzato in alluminio, il nuovo 1.5 tre cilindri è più leggero di 37 kg rispetto al 4 cilindri. Caratterizzato da bassi consumi e ottime performance, presenta caratteristiche tecniche come il condotto di scarico integrato nella testata in alluminio. Questa soluzione riduce i tempi di riscaldamento e minimizza la distanza fra le valvole di scarico e la turbina del turbocompressore, per una maggiore reattività. La configurazione a tre cilindri migliora il flusso dei gas di scarico assicurando che la girante generi un incremento pressoché istantaneo della pressione di sovralimentazione. L'efficiente raffreddamento ad acqua dell'aria di sovralimentazione fa sì che la densità dell'aria aspirata nella camera di combustione rimanga elevata, migliorando ulteriormente prestazioni ed efficienza a tutti i regimi di rotazione del motore. Il tre cilindri, come le varianti ibride a quattro cilindri - monta un alternatore/starter integrato a cinghia (BiSG). Questo lavora a fianco dell'Erad per la frenata rigenerativa, ricarica la batteria in decelerazione e consente anche operazioni di stop/start più rapide e silenziose rispetto ad un tradizionale motorino di avviamento. Nuovo anche il cambio a otto rapporti, più leggero di 5 chili rispetto al nove marce e totalmente integrato nel sistema ibrido.



Modalità di guida

Sulle nuove Range Rover Evoque e Discovery Sport plug-in hybrid è possibile scegliere fra le tre modalità di marcia che meglio di adattano alla situazione di guida. Partendo dalla modalità Hybrid (predefinita), il sistema combina automaticamente la potenza del motore a benzina e di quello elettrico. La strategia di funzionamento si adegua alle condizioni di guida ed alla carica residua della batteria. Quando si inserisce una destinazione nel navigatore, la funzione intelligente Predictive Energy Optimisation (PEO) integra il percorso con i dati del Gps, per ottimizzare l'efficienza ed il comfort di viaggio. Nella modalità EV (Electric Vehicle) invece il veicolo viaggia con la sola propulsione elettrica, utilizzando l'energia della batteria: una soluzione ideale per spostamenti silenziosi ad emissioni zero, specie in ambiti urbani. La terza modalità, battezzata SaveLa vettura dà la precedenza al motore termico e mantiene lo stato di carica della batteria al livello predeterminato.